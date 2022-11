PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Mundial w Katarze jest tuż za rogiem – startuje już 20 listopada. Przyjrzeliśmy się terminarzowi Mistrzostw Świata pod kątem godzin rozgrywania spotkań. W prestiżowym turnieju weźmie udział m.in. reprezentacja Polski.

Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczynają się 20 listopada

Mundial potrwa do 18 grudnia, na kiedy zaplanowano finał

Spotkania będą rozgrywane o następujących godzinach – 11:00, 14:00, 16:00, 17:00 oraz 20:00

Mistrzostwa Świata 2022: o której godzinie spotkania Mundialu w Katarze?

Mecz Katar – Ekwador otworzy Mistrzostwa Świata 2022. Spotkanie grupy A zaplanowano na niedzielę 20 listopada na godzinę 17:00. Pierwszego dnia Mundialu odbędzie się tylko jeden pojedynek, drugiego trzy mecze o godzinie 14:00, 17:00 oraz 20:00, a we wszystkie pozostałe dni, kiedy rozegrane zostaną starcia pierwszej i drugiej kolejki fazy grupowej MŚ spotkania będą zaczynać się o godzinie 11:00, 14:00, 17:00 i 20:00.

Inaczej będzie w trzeciej często kluczowej fazie gier, gdy dwa mecze zaplanowano na tę samą porę – wówczas spotkania będą rozgrywane o 16:00 oraz 20:00. W tych samych godzinach rozegrane zostaną starcia fazy pucharowej. Faza grupowa potrwa od 20 listopada do 2 grudnia, a faza pucharowa od 3 grudnia do 18 grudnia.

Mistrzostwa Świata 2022: o której godzinie mecze Polaków?

Reprezentacja Polski zmagania w grupie C rozpocznie od starcia z Meksykiem, które odbędzie się we wtorek 22 listopada o godzinie 17:00. Cztery dni później, w drugiej kolejce fazy grupowej, „Biało-Czerwoni” podejmą Arabię Saudyjską (sobota, 26 listopada, godz. 14:00). Na koniec grupowych zmagań podopieczni Czesława Michniewicza zagrają z jednym z faworytów do końcowego triumfu – Argentyną, a spotkanie to rozegrane zostanie w środę 30 listopada o godzinie 20:00.

Mistrzostwa Świata 2022: terminarz turnieju w Katarze

