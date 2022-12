PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Maroko: typy na mecz 1/2 finału mistrzostw świata. W środowy wieczór na przeciwko siebie staną faworyt do zdobycia mistrzostwa świata oraz zespół będący największą rewelacją tego turnieju. Na murawę w roli faworyta wybiegną Trójkolorowi, ale w żadnym wypadku nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika, który sprawił już kilka sensacji.

Al Bayt Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Francja Maroko 1.56 4.00 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 grudnia 2022 16:29 .

Francja – Maroko, typy i przewidywania

Maroko w dotychczasowych meczach katarskiego mundialu straciło tylko jednego gola, ale w środowy wieczór będzie miało do czynienia z niesamowitą ofensywną siłą Francuzów. Trójkolorowi z pewnością będą chcieli jak najszybciej zaskoczyć rywali i objąć prowadzenie, a następnie wyczekiwać na okazje do wyprowadzania zabójczych kontrataków. Dziennikarz goal.pl Jakub Olkiewicz spodziewa się w tym meczu sporych problemów marokańskiej defensywy i przynajmniej dwóch goli dla francuskiej drużyny. Typ Kuby Olkiewicza: Francja – powyżej 1,5 bramki

Reprezentacja Francji przystąpi do środowego spotkania w roli wyraźnego faworyta. Choć Maroko sprawiło w tym turnieju już kilka sensacji, o kolejną będzie bardzo trudno. Naszym zdaniem Trójkolorowi staną na wysokości zadania, wyciągną wnioski z poprzednich meczów Maroka i nie pozostawią rywalom złudzeń. Stawiamy na zwycięstwo Francji w regulaminowym czasie gry

Kurs 150.00 na zwycięzcę meczu Francja – Maroko

Francja – Maroko, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji poza wpadką w ostatnim meczu fazy grupowej z Tunezją prezentuje się w tym turnieju bardzo solidnie. Podopieczni Didiera Deschampsa w fazie pucharowej najpierw uporali się z Polską (3:1), a następnie wyszli zwycięsko z pojedynku z Anglią (2:1). Ich ćwierćfinałowy pojedynek był przez wielu określany mianem przedwczesnego finału i na pewno nie zawiódł obserwatorów. Dla Francji był to jednak tylko jeden z etapów do realizacji głównego celu, jakim jest zdobycie kolejnego mistrzostwa świata. Teraz Trójkolorowych czeka bardzo wymagające zadanie, jakim jest pojedynek z niesamowitym zespołem Maroka.

Maroko przeszło już do historii, bowiem wcześniej żadna z afrykańskich reprezentacji nie dotarła do półfinału mistrzostw świata. Drużyna prowadzona przez Walida Regraguiego zrobiło to w niesamowity sposób, bowiem w pięciu dotychczasowych meczach na tym turnieju straciła tylko jednej gola. Na swoim koncie ma pokonanie trzech zespołów, które przed turniejem były wymieniane w gronie kandydatów do gry w finale. Już w fazie grupowej Marokańczycy odprawili z kwitkiem Belgię, natomiast w fazie pucharowej wyeliminowali Hiszpanię i Portugalię.

Francja – Maroko, historia

Środowe spotkanie będzie szóstym pojedynkiem obu zespołów w historii, a pierwszym w ramach mistrzostw świata. W dotychczasowych konfrontacjach reprezentacji Maroka nie udało się odnieść ani jednego zwycięstwa. Francja ma na koncie trzy wygrane, a dwa spotkania zakończyły się remisami.

Po raz ostatni obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą w listopadzie 2007 roku. Spotkanie na Stade de France zakończyło się remisem 2:2.

Francja – Maroko, statystyki przed meczem

W sześciu spotkaniach mistrzostw świata z zespołami z Afryki Francja na przemian odnosiła zwycięstwa i doznawała porażek, ostatnio przegrywając z Tunezją podczas obecnego turnieju. Jeszcze nigdy żadna drużyna nie przegrała z dwoma różnymi afrykańskimi drużynami podczas jednych mistrzostw świata

Maroko jest niepokonane w sześciu ostatnich meczach mistrzostw świata (3 zwycięstwa i 3 remisy), co jest najdłuższą passą afrykańskich zespołów w historii mistrzostw świata.

Maroko jest niepokonane w ostatnich pięciu meczach mistrzostw świata przeciwko drużynom z Europy (2 zwycięstwa, 3 remisy), od przegranej 0:1 z Portugalią w fazie grupowej w 2018 roku

Didier Deschamps wygrał 13 ze swoich 17 meczów w mistrzostwach świata. Zwycięstwo z Marokiem zrównałoby go z Luizem Felipe Scolarim, który ma ich 14

Olivier Giroud strzelił do tej pory cztery bramki w tym turnieju i byłby najstarszym zawodnikiem w historii, który zdobyłby pięć bramek w jednej edycji turnieju, gdyby trafił w meczu przeciwko Maroku

Francja – Maroko, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Francji jest zdecydowanym faworytem środowego spotkania według bukmacherów. W standardowych ofertach kurs na wygraną Trójkolorowych oscyluje w okolicy 1.55. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ofertę Superbetu. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL mamy możliwość postawienia na zwycięzcę tego meczu po kursie 150.00. Stawiając zaledwie 2 zł mamy szansę otrzymania extra bonusu o wartości 300 zł.

Francja – Maroko, kto awansuje?

Francja – Maroko, przewidywane składy

Selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps przed półfinałowym meczem ma do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Możemy spodziewać się, że Trójkolorowi przystąpią do tego meczu w bardzo podobnym składzie, jaki wystąpił w spotkaniach przeciwko Polsce i Anglii w poprzednich rundach.

W drużynie Maroka na pewno zabraknie Walida Cheddiry, którzy podczas ćwierćfinałowego meczu z Portugalią w krótkim odstępie czasu otrzymał dwie żółte kartki i jest zawieszony. Nic jednak nie wskazywało na to, aby w meczu z Francją miał otrzymać szansę gry od pierwszej minuty.

To niejedyny problem dla trenera Walida Regraguiego, bowiem z problemami zdrowotnymi w ostatnim czasie zmagali się także Nayef Aguerd, Romain Saiss i Noussair Mazraoui.

Francja – Maroko, transmisja meczu

Drugie półfinałowe spotkanie mistrzostw świata, w którym Francja zmierzy się z Marokiem, rozegrane zostanie w środę (14 grudnia) o godzinie 20:00. Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K, a za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Mecz Francja – Maroko skomentują Mateusz Borek i Janusz Michallik.

