W dobie internetu wielu użytkowników poszukuje transmisji online z meczów piłkarskich. My staramy się zawsze starannie opisać, jaka strona internetowa prowadzi legalną transmisję na żywo. W wielu miejscach można trafić na pirackie streamy, ale my odsyłamy Was tylko w bezpieczne miejsca.

Piłka nożna na żywo dla wielu kibiców jest nie do zastąpienia, ale podczas pandemii musieli sobie poszukać alternatywnego dostępu do meczów. Goal.pl pomaga również użytkownikom znaleźć najlepsze tego źródła. Dlatego powstają artykuły, w których przedstawia się gdzie można znaleźć transmisje na żywo i mecze online.

Goal.pl to portal piłkarski, w którym użytkownicy znajdą najświeższe wiadomości sportowe. To sprawdzone, rzetelne źródło informacji piłkarskich. Piłka nożna to nasz konik, wiemy o niej wszystko. Zapraszamy po aktualności piłkarskie, wywiady, felietony, komentarze i wiele innych.

Transfery piłkarskie

Transfery są często tym, co najbardziej interesuje kibiców. Wiadomości transferowe, plotki i oficjalne informacje przekazujemy Wam najszybciej jak to możliwe. Każde okno transferowe podsumowujemy w jednym miejscu na Goal.pl.

Największe transfery piłkarskie są zwykle udziałem wielkich klubów takich jak: Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Real Madryt, Manchester City czy Bayern Monachium. Rekord należy do PSG, które za Neymara zapłaciło Barcelonie 222 mln euro. Druga pozycja także należy do francuskiego klubu. Kylian Mbappe przeniósł się do Paryża z AS Monaco za 145 mln euro. Nieco niższą sumę, bo opiewającą na 140 milionów euro FC Barcelona zapłaciła Borussii Dortmudn za Ousmane Dembele.

Do wielkich cen za napastników czy błyskotliwych pomocników zdążyliśmy się przyzwyczaić. Czasami może jednak dziwić, do kogo należy i ile wynosi rekord transferowy za obrońcę czy bramkarza. Otóż Harry Maguire kosztował Manchester United 87 mln euro i jest najdroższym obrońcą na świecie. Z kolei Kepa Arrizabalaga to najdroższy bramkarz. Chelsea FC kupiła go z Athleticu Bilbao za 80 mln euro.

Transfery w 2022 roku zapowiadają niezwykle ciekawie. Wśród zawodników, którzy mogą zmienić barwy klubowe wymieniani są bowiem między innymi Kylian Mbappe czy Erling Haaland. .

Bukmacherzy

Wszystkim rozgrywkom sportowym, a w szczególności tym piłkarskim towarzyszą również zakłady. W dziale bukmacherzy przedstawiamy kompletne informacje na temat działających na polskim rynku firm. Na Goal.pl prezentujemy między innymi aktualne informacje o oferowanych przez nich bonusach i promocjach.

W Polsce nie brakuje firm bukmacherskich oferujących graczom bogatą ofertę zakładów na mecze piłkarskie, choć ich działalność jest ograniczona przepisami. W naszym kraju mogą funkcjonować tylko legalni bukmacherzy, a takimi są firmy, które uzyskały stosowną licencję Ministerstwa Finansów. Aktualnie takim zezwoleniem dysponuje 20 podmiotów.

Od wielu lat niekwestionowanym liderem polskiego rynku jest STS. Jedna z najstarszych firm bukmacherskich może obecnie pochwalić się zdecydowanie największymi udziałami w rynku. W STS kod promocyjny GOAL gwarantuje najwyższy bonus powitalny. Na drugim miejscu w rankingu znajduje się Fortuna, która podobnie jak pozostali polscy bukmacherzy stara się zmniejszyć dystans do lidera.

Zdecydowana większość polskich firm prowadzi swoją działalność w internecie, ale najlepsi bukmacherzy stawiają również na punkty naziemne. W polskich miastach znajdziemy punkty nie tylko liderów rynku. Swoją sieć cały czas rozwija między innymi Superbet.

Firmy bukmacherskie mają również duży wpływ na rozwój polskiego sportu poprzez jego sponsoring. Logotypy bukmacherów znajdziemy na większości koszulek ekstraklasowych drużyn, a wpływy z tego tytułu stanowią ważną część ich budżetów.

Typy bukmacherskie na piłkę nożną

Kibice nie mogą aktualnie narzekać na brak interesujących wydarzeń piłkarskich. Praktycznie każdego dnia możemy śledzić rywalizację w najważniejszych ligach i europejskich pucharach. Na naszych stronach przedstawimy aktualne typy bukmacherskie na wszystkie mecze rozgrywane w najlepszych europejskich ligach. Są one poparte analizami wyników i sytuacji poszczególnych drużyn, a także statystykami.

Na Goal.pl znajdziecie zarówno typy na dziś, typy na jutro, jak i typy na weekend. Przy każdym z nich prezentujemy także aktualne kursy, mogące ułatwić wybór odpowiedniego bukmachera.

Nasi redaktorzy bacznie przyglądają się rywalizacji i przedstawiają typy na Ekstraklasę, typy na Premier League, typy na La Ligę, typy na Serie A, typy na Bundesligę. Nie brakuje również analiz meczów w europejskich pucharach. Przed konkretnymi pojedynkami publikujemy także typy na Ligę Mistrzów oraz typy na Ligę Europy.

To jednak nie wszystko. Zajmujemy się nie tylko piłką klubową, ale także reprezentacyjną. Jednym z najważniejszych wydarzeń w 2022 roku będą mistrzostwa świata. Na Goal.pl znajdziecie analizy wszystkich meczów oraz typy na mistrzostw świata 2022.