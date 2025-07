Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polska – Dania: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski kobiet ma przed sobą ostatni mecz na Euro 2025. W konfrontacji z Danią powalczą o zajęcie 3. miejsca w grupie C. Po dwóch kolejkach Biało-Czerwone mają na swoim koncie zero punktów. Co więcej, nie zdobyli jeszcze żadnego gola na turnieju. Z Niemkami przegrały (0:2), a starcie ze Szwedkami zakończyło się porażką (0:3).

Polska – Dania: transmisja w TV

Mecz Polska – Dania w ramach 3. kolejki grupy C Mistrzostw Europy 2025 odbędzie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na kanałach TVP Sport oraz TVP 1. Spotkanie skomentuje duet Michał Zawacki i Joanna Tokarska.

Polska – Dania: transmisja online

Wszystkie mecze Euro 2025 są dostępne w internecie. Sobotnie starcie Polska – Dania będzie można oglądać na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Polska – Dania: kursy bukmacherskie

Podopieczne Niny Patalon mają przed sobą ostatni mecz na Mistrzostwach Europy 2025. Jest to zatem ostatnia szansa, aby nie tylko zdobyć pierwsze punkty w historii występów na Euro, ale również strzelić premierową bramkę. Podobnie jak w dwóch poprzednich meczach to nasze rywalki, czyli zespół z Danii będzie faworytem rywalizacji z Biało-Czerwonymi.

Polska Dania 5.90 4.80 1.49 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 12 lipca 2025 16:18 .

Gdzie oglądać mecz Polska – Dania? Mecz Polska – Dania można obejrzeć na kanałach TVP Sport i TVP 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska – Dania? Spotkanie Polska – Dania odbędzie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 21:00.

