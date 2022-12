Anglia – Francja: typy, kursy zapowiedź (10.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Anglia – Francja: typy na mecz 1/4 finału mistrzostw świata. Ostatni ćwierćfinałowy pojedynek można śmiało określić mianem przedwczesnego finału. Na przeciwko siebie staną drużyny, które przed turniejem były zaliczane i nadal są do grona głównych faworytów do końcowego triumfu.

Al Bayt Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Anglia Francja 3.00 3.35 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 grudnia 2022 12:10 .

Anglia – Francja, typy i przewidywania

Ćwierćfinał z udziałem tych drużyn jest gwarancją wielkich emocji. Niewykluczone, że w sobotni wieczór zobaczymy na murawie drużynę, która za kilkanaście dni będzie cieszyła się ze zdobycia złotego medalu. W dotychczasowych spotkaniach tych drużyn na mundialu, z drobnymi wyjątkami, nie brakowało bramek. Tych w sobotę i to z obu stron spodziewa się dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicz. Jego zdaniem w tym meczu będziemy świadkami BTTS. Typ Kuby Olkiewicza: obie strzelą – TAK

My idziemy w nieco innym kierunku. Większe szanse w tym meczu dajemy Francji, ale nie nie odważymy się postawić na nią “czystego” zakładu. Typujemy więc z podpórką w postaci remisu, a do tego dorzucamy zakład na maksymalnie 4 gole w meczu. Nasz typ: X2 i poniżej 4,5 bramki

Anglia – Francja, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje przebrnęły przez pierwszą część rywalizacji w mistrzostwach świata zajmując pierwsze miejsca w swoich grupach. Anglia udział w turnieju rozpoczęła od efektownej wygranej 6:2 nad Iranem, natomiast w kolejnych spotkaniach bezbramkowo zremisowała ze Stana Zjednoczonymi i pewnie 3:0 pokonała Walię.

Francja pewna wyjścia z grupy była po dwóch pierwszych spotkaniach, w których zdobyła komplet sześciu punktów ogrywając 4:1 Australię i 2:1 Danię. W ostatnim meczu zaliczyła wpadkę przegrywając 0:1 z Tunezją, ale mimo tej porażki awansowała do fazy pucharowej z pierwszego miejsca.

W 1/8 finału obie drużyny zdecydowanie potwierdziły swoją wyższość nad rywalami. Podopieczni Didiera Deschampsa odprawili z kwitkiem reprezentację Polski, wygrywając w tym meczu 3:1. Z kolei Anglia nie miała żadnego problemu z ograniem Senegalu. Zespół Garetha Southgate’a z łatwością wygrał 3:0, potwierdzając swoje wysokie aspiracje.

Anglia – Francja, historia

Historia pojedynków obu zespołów jest bardzo bogata, bowiem mierzyłī się ze sobą już 31 razy. Bilans tych konfrontacji jest bardzo korzystny dla reprezentacji Anglii, która ma na koncie 17 wygranych. Francuzi zwycięsko z tych pojedynków wychodzili tylko dziewięć razy, a pozostałe pięć spotkań zakończyło się remisami.

Trzeba jednak przy tym wspomnieć, że Francja przegrała tylko jedno z ośmiu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach (5 zwycięstw, 2 remisy). Jedyne zwycięstwo w tym czasie Anglia odniosła 2:0 w towarzyskim meczu listopadzie 2017 roku.

Ostatni pojedynek obu drużyn miał miejsce w czerwcu 2017. Towarzyskie spotkanie na Stade de France zakończyło się wygraną 3:2 Francji.

Anglia – Francja, statystyki przed meczem

Będzie to trzecie spotkanie na mistrzostwach świata pomiędzy Anglią i Francje. Poprzednie dwa zakończyły się wygranymi angielskiej drużyny – 2:0 w 1996 roku i 3:1 w 1982 roku, oba w fazie grupowej

Anglia odpadła z sześciu z ostatnich ośmiu meczów pucharowych mistrzostw świata przeciwko innym europejskimi zespołom. Z kolei Francja awansowała w ośmiu z ostatnich 10 meczów fazy pucharowej mistrzostw świata z europejskimi drużynami (wliczając w to baraże o trzecie miejsce i finał)

Francja jest niepokonania od 13 meczów mistrzostw świata i mistrzostw Europy, w których od pierwszej minuty grał Kylian Mbappe (10 zwycięstw i 3 remisy). Jednocześnie wygrała wszystkie dziewięć w mistrzostwach świata, w których Mbappe rozpoczynał spotkanie.

Francja będzie pierwszym aktualnym mistrzem, który weźmie udział w ćwierćfinale mistrzostw świata od czasu Brazylii w 2006 roku

Gareth Southgate chce zostać pierwszym selekcjonerem reprezentacji Anglii, który poprowadzi drużynę do dwóch półfinałów mistrzostw świata

Anglia – Francja, kursy bukmacherskie

Sobotni ćwierćfinałowy pojedynek pomiędzy Anglią i Francją nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na sukces dają Trójkolorowym. Przy okazji tego spotkania warto zwrócić uwagę na ofertę Betfan, który oferuje bonus 200% do 300 zł od pierwszego depozytu. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL oraz wpłacając 150 zł otrzymujemy na grę aż 450 zł.

Anglia – Francja, kto awansuje?

Anglia – Francja, przewidywane składy

W składzie reprezentacji Anglii na ostatnie spotkanie z Senegalem niespodziewanie zabrakło Raheema Sterlinga, który z powodów osobistych wyjechał do Wielkiej Brytanii. Skrzydłowy wrócił już jednak do Kataru i będzie do dyspozycji Garetha Southgate’a. Wszystko jednak wskazuje na to, że przeciwko Francji rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

We wtorek pojawił się natomiast niepokój we Francji związany z nieobecnością Kyliana Mbappe na treningu. 23-letni napastnik miał zmagać się z urazem kostki, ale wszystko wskazuje na to, że były to drobne dolegliwości, bowiem piłkarz wrócił do zajęć już w środę.

Na sobotnie spotkanie trenerzy obu zespołów z pewnością postawią na optymalne zestawienia i nie będą brali pod uwagę ewentualnych absencji zawodników w półfinale, jeżeli zostaną ukarani żółtymi kartkami.

Anglia – Francja, transmisja meczu

Ostatnie spotkanie 1/4 finału mistrzostw świata pomiędzy Anglią i Francję odbędzie się w sobotę (10 grudnia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja mecz będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K, natomiast online mecz obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Do skomentowania tego pojedynku wyznaczeni zostali Mateusz Borek i Janusz Michallik.

