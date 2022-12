Argentyna – Francja: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna – Francja: typy na finał mistrzostw świata 2022. O trzeci mistrzowski tytuł w historii zagrają w niedzielę reprezentacje Argentyny i Francji. Trójkolorowi jednocześnie będą bronić mistrzostwa zdobytego cztery lata temu. Finałowy mecz katarskiego mundialu, który odbędzie się na Lusail Stadium, nie ma zdecydowanego faworyta.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Argentyna Francja 2.85 3.10 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 grudnia 2022 10:49 .

Argentyna – Francja, typy i przewidywania

Niedzielne spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta, co wydaje się być gwarancję wielkich emocji. Obie drużyny mają po swojej stronie atuty, szczególnie w ofensywie. Wystarczy wspomnieć tutaj o Lionelu Messim i Kylianie Mbappe, którzy stoczą również pojedynek o koronę króla strzelców. Francuz mimo młodego wieku ma już na koncie mistrzostwo świata. Takim osiągnięciem nie może się natomiast pochwalić Lionel Messi, dla którego będzie to ostatnia szansa w karierze na dołożenie tego trofeum do swojej bogatej kolekcji. Dziennikarz Goal.pl Jakub Olkiewicza stawia w tym meczu na wygraną Argentyny, a w STS taki zakład można postawić po kursie 150.00. Wystarczy podać podczas rejestracji kod promocyjny GOAL300. Więcej informacji na ten temat znajdziesz nieco niżej. Typ Kuby Olkiewicza: wygrana Argentyny

My idziemy w nieco inny, ale podobnym kierunku. Cały piłkarski świat będzie obserwował pożegnanie Messiego z mundialem. Dla 35-latka to bez wątpienia najważniejsze spotkanie w karierze. Złoty medal byłby niesamowitym zwieńczeniem jego kariery. Podczas tego turnieju Messi wielokrotnie brał sprawy w swoje ręce i prowadził Argentynę do zwycięstw. W niedzielę wyjdzie na murawę z podobnym zamiarem. My w tym spotkaniu stawiamy na przynajmniej jednego gola jego autorstwa. Nasz typ: gol Messiego

Argentyna – Francja, ostatnie wyniki

Obie reprezentacje w trakcie kończącego się mundialu nie uniknęły wpadek, ale z przebiegu całego turnieju zasłużenie awansowały do finału. Argentyna turniej rozpoczęła od kompromitującej porażki 1:2 z Arabią Saudyjską, ale w kolejnych meczach odprawiała już swoich rywali z kwitkiem. W fazie grupowej poradziła sobie jeszcze z Meksykiem i Polską, natomiast w fazie pucharowej eliminowała kolejno Australię, Holandię i Chorwację.

Drużyna Lionela Scaloniego miała słabsze i lepsze momenty, ale na udział w finale zapracowała konsekwentną grą w decydujących momentach. Forma Argentyńczyków rosła z meczu na mecz, a szczególnie z dobrej strony zaprezentowali się w półfinałowej konfrontacji, w której nie dali żadnych szans Choratom.

Francja w fazie grupowej również zaliczyła potknięcie, przegrywając w trzecim meczu z Tunezją (0:1), ale wcześniej miała już na koncie dwie wygrane (4:1 z Australią i 2:1 z Danią) i była pewna gry w fazie pucharowej. W 1/8 finału Trójkolorowi wyeliminowali reprezentację Polski (3:1), natomiast w kolejnych spotkaniach uporali się z Anglią (2:1) i Marokiem 2:0).

Argentyna – Francja, historia

Obie drużyny miały okazję do tej pory mierzyć się ze sobą 12 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Argentyny, która wygrała sześć meczów. Francuzi ze zwycięstwa cieszyli się trzykrotnie, natomiast trzy mecze zakończyły się podziałem punktów.

Niedzielne spotkanie będzie również czwartą konfrontacją Argentyny z Francją na mistrzostwach świata. Albicelestes wygrali dwa z trzech meczów, ale w ostatnim musieli uznać wyższość rywali. Miało to miejsce podczas poprzedniego mundialu, kiedy Argentyna z Francją spotkały się w 1/8 finału. Po emocjonującym meczu 4:3 wygrała Francja. Dwa kluczowe trafienia w tym meczu zaliczył Kylian Mbappe.

Argentyna – Francja, statystyki przed meczem

Francja jest niepokonana w swoich ostatnich 10 meczach mistrzostw świata przeciwko drużynom z Ameryki Południowej (6 zwycięstw, 4 remisy). Ostatniej porażki doznali przeciwko Argentynie na mundialu w 1978 roku.

Będzie to 11 finał mistrzostw świata pomiędzy krajami z Ameryki Południowej i Europy. Siedem z dziesięciu takich finałów zakończyło się zwycięstwami zespołów z Ameryki Płd.

Francja dotarła do finału po raz czwarty – wszystkie od 1998 roku (1998, 2006, 2018, 2022). To dwa razy więcej niż jakakolwiek inna drużyna w tym okresie. Francja chce być również trzecim krajem, który wygra dwa turnieje z rzędu. Wcześniej udało się to Włochom (1934 i 1938) oraz Brazylijczykom (1958, 1962).

Argentyna bierze udział w szóstym finale mistrzostw świata, a tylko Niemcy uczestniczyły w nim więcej razy (8). Chcą zdobyć trofeum po raz trzeci (po triumfach w 1978 i 1986), ale porażka sprawia, że będą mieli najwięcej porażek w finałach w historii mistrzostw świata (4, na równi z Niemcami)

Lionel Messi zostanie w tym meczu rekordzistą wszech czasów pod względem liczby występów w mistrzostwach świata (26). Może zostać także pierwszym zawodnikiem, który w jednej edycji turnieju zdobywał bramki w fazie grupowej, 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale i finale.

Argentyna – Francja, kursy bukmacherskie

Niedzielne finałowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta. Kursy zwycięstwo jednej i drugiej drużyny są bardzo podobne i oscylują w okolicy 2.80-2.95. W tym miejscu warto wspomnieć, że rejestrując się w STS z kodem promocyjnym GOAL mamy możliwość postawienia zakładu bez ryzyka do 140 zł. Jest to najwyższy zakład na rynku.

Argentyna – Francja, kto zdobędzie mistrzostwo?

Kto zostanie mistrzem świata? Argentyna 53% Francja 47% 17 + Głosy Oddaj swój głos: Argentyna

Francja

Argentyna – Francja, przewidywane składy

W meczu przeciwko Chorwacji w składzie Argentyny zabrakło Marcosa Acuny i Gonzalo Montiela, którzy musieli pauzować za żółte kartki. Na finałowy pojedynek z Francją są jednak do dyspozycji trenera Lionela Scaloniego. Od pierwszej minuty na murawie zobaczymy prawdopodobnie tylko pierwszego z nich. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy Alejandro Gomeza i Angela Di Marii, którzy zmagali się ostatnio z problemami zdrowotnymi.

Zdecydowanie z trudniejszą sytuacją musi zmagać się selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps. Wszystko z powodu wirusa, który zaatakował Trójkolorowych. Już przed meczem z Marokiem z przeziębieniem zmagali się Dayot Upamecano i Adrien Rabiot, a później dołączyli do nich także Kingsley Coman, Raphael Varane i Ibrahima Konate. Sztab medycznych francuskiego zespołu zrobi jednak wszystko, aby większość zawodników była do dyspozycji.

Argentyna – Francja, transmisja meczu

Finałowy mecz mundialu w Katarze pomiędzy Argentyną i Francją odbędzie się w niedzielę (18 grudnia) o godzinie 16:00. Telewizyjna transmisja będzie prowadzona na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K, natomiast za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Swoje ostatnie spotkanie na mistrzostwach świata skomentuje Dariusz Szpakowski, którego wspomagać będzie Sebastian Mila.

