Argentyna – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2022)

Argentyna – Chorwacja: typy na mecz 1/2 finału mistrzostw świata. W pierwszym półfinale mundialu w Katarze Argentyna zmierzy się z Chorwacją. Faworytem tego pojedynku są Albicelestes, jednak Chorwaci pokazali w starciu z Brazylią, że potrafią wychodzić zwycięsko z wielkich opresji i z pewnością mają szanse, by awansować do wielkiego finału. Początek tego arcyciekawego widowiska we wtorek, 13 grudnia, o godzinie 20:00.

Lusail Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Argentyna Chorwacja 1.85 3.40 5.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 grudnia 2022 14:21 .

Argentyna – Chorwacja, typy i przewidywania

Argentyna słabo rozpoczęła mundial w Katarze, ale w kolejnych spotkaniach pokazuje swoją siłę i odprawia z kwitkiem kolejnych rywali. W ćwierćfinale pewnie prowadzili już 2:0 z Holandią, ale w ostatnich sekundach meczu dali sobie wbić wyrównującego gola, co doprowadziło do dogrywki, a następnie rzutów karnych, z których wyszli zwycięsko. Choć mieli trochę problemów w tym pojedynku to byli stroną dominującą. Chorwacja dwukrotnie wyszarpała awans w fazie pucharowej dzięki wygranym w konkursie jedenastek. Czy po raz drugi z rzędu sprawią sporą niespodziankę i po wyeliminowaniu Brazylii zdołają też ograć Argentynę? W taki scenariusz wątpi Kuba Olkiewicz, który typuje awans Argentyny.

Argentyna w każdym z dotychczasowych meczów mistrzostw świata strzelała minimum jednego gola, a jeśli pominiemy mecz otwierający z Arabią Saudyjską, to w starciach z Meksykiem, Polską, Australią i Holandią Argentyńczycy zdobywali po dwie bramki. Chociaż Chorwacja dwukrotnie zachowała czyste konto na mundialu w pojedynkach z Maroko oraz Belgią w fazie grupowej to nie spodziewamy się, by podopieczni Dalicia po raz trzeci zdołali zakończyć mecz bez starty gola w pojedynku z mocno ofensywnie usposobioną Argentyną. Nasz typ: gol dla Argentyny – TAK.

Argentyna – Chorwacja, ostatnie wyniki

Argentyna rozpoczęła mundial od porażki 1:2 z Arabią Saudyjską. Jednak w kolejnych spotkaniach fazy grupowej pewnie pokonała 2:0 Meksyk oraz Polskę i wygrała zmagania w grupie C. W meczu 1/8 finału Albicelestes rozprawili się z Australią 2:1 i bez większych problemów zameldowali się w ćwierćfinale. Tutaj po rzutach karnych pokonali Holandię. Regulaminowy czas gry zakończył się remisem 2:2, choć Argentyna prowadziła w tym pojedynku już 2:0.

Chorwacją w pierwszym meczu mistrzostw świata bezbramkowo zremisowała z Maroko. W 2. kolejce 4:1 pokonała Kanadę, a na zakończenie fazy grupowej podopieczni Dalicia również bezbramkowo zremisowali z Belgią. Takie wyniki pozwoliły im zająć drugie miejsce w grupie F i zagrać z Japonią w kolejnej rundzie. Chorwaci awansowali do ćwierćfinału dzięki wygranym rzutom karnym. W 1/4 finału rzutem na taśmę doprowadzili do wyrównania 1:1 w starciu z Brazylią, a po konkursie jedenastek zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki.

Argentyna – Chorwacja, historia

To będzie już trzecie spotkanie na mundialu pomiędzy Argentyną a Chorwacją i pierwsze w fazie pucharowej. Argentyna wygrała 1:0 w 1998 roku, natomiast Chorwacja wygrała 3:0 podczas mistrzostw świata w 2018 roku w Rosji. W międzyczasie obie drużyny spotkały się dwukrotnie w meczach towarzyskich i tutaj też obie reprezentacje mogą pochwalić się po jednej wygranej. W 2006 roku lepsi byli Chorwaci, a w 2014 roku wygrali Albicelestes.

Argentyna – Chorwacja, statystyki przed meczem

Argentyna chce awansować do finału mistrzostw świata po raz szósty w historii. Lepszy bilans mają tylko Niemcy, którzy w najważniejszym meczu turnieju wystąpili 8 razy. Albicelestes każdy półfinał rozstrzygali na swoją korzyść. Ostatnim razem w 2014 roku pokonali Holandię.

Chorwacja była finalistą mundialu w 2018 roku. Teraz może stać się po Niemcach, Włochach i Holendrach czwartą europejską nacją, która dwa razy z rzędu wystąpi w wielkim finale.

Argentyna wygrała tylko jeden z ostatnich siedmiu meczów mistrzostw świata z europejskimi zespołami (trzy remisy i trzy porażki), pokonując Polskę 2:0 w fazie grupowej w tym roku.

Pomimo tego, że Chorwacja jest bliska awansu do kolejnego finału, nie zdobyła pierwszego gola w żadnym z ostatnich dziewięciu meczów. Za każdym razem Chorwaci musieli gonić wynik.

Argentyna strzeliła gola jako pierwsza we wszystkich pięciu meczach mistrzostw świata w tym roku, jednak przegrała mecz z Arabią Saudyjską (1:2), a także nie utrzymała prowadzenia w meczu z Holandią w ćwierćfinale (2:2), który wygrała po rzutach karnych.

Argentyna – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Chociaż Chorwacja w ćwierćfinale wyeliminowała jednego z głównych faworytów mundialu, czyli Brazylię, to bukmacherzy we wtorkowym półfinale upatrują w roli faworyta Argentynę. Kursy na zwycięstwo Albicelestes wynoszą około 1,85. Typy na wygraną Luki Modricia i spółki są dość wysokie i oscylują wokół 5,00. Chorwaci dwa poprzednie mecze fazy pucharowej kończyli remisami, więc może warto również zastanowić się nad takim scenariuszem. Kursy na remis w regulaminowym czasie gry wynoszą około 3,40.

Argentyna – Chorwacja, kto awansuje

Argentyna – Chorwacja, przewidywane składy

Media przewidują, że w pierwszym składzie Argentyny ponownie zobaczymy Angela Di Marię, który starcie z Holandią w ćwierćfinale rozpoczął na ławce rezerwowych. Z kolei we wtorek na pewno nie zobaczymy Montiela i Acuni – obaj są zawieszenie po otrzymanych kartkach w poprzednim meczu. W drużynie Chorwacji jedynie występ Josipa Stanisica stoi pod znakiem zapytania. Pozostali zawodnicy są gotowi do gry i czekają na szansę od Zlatko Dalicia. Według niektórych mediów w pierwszym składzie może wystąpić Petković, bohater meczu z Brazylią, który doprowadził do wyrównania w dogrywce.

Argentyna – Chorwacja, transmisja meczu

Pierwszy mecz 1/2 finału mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Chorwacją będzie transmitowany na antenie TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. Spotkanie będzie dostępne również online w aplikacji sport.tvp.pl. Pojedynek skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek o godzinie 20:00.

