Reprezentacja Argentyny zdobyła w minionym roku mistrzostwo świata

Leo Messi był najlepszym zawodnikiem turnieju i poprowadził swoją drużynę do triumfu

Gwiazdor przyznał, że podczas meczu z Holandią dał się ponieść emocjom, czego żałuje

Messi sprowokował van Gaala

Reprezentacja Argentyny ma za sobą fantastyczne mistrzostwa świata w Katarze, w trakcie których zdobyła złoty medal. Niekwestionowaną gwiazdą drużyny był Leo Messi, który zgarnął nagrodę dla najlepszego zawodnika całego turnieju.

W trakcie mundialu Messi przeżył wiele dobrych chwil. Poprowadził swoją drużynę do końcowego triumfu, notując przy tym kapitalne występy. W długiej rozmowie z ESPN wspomniał sukces sprzed niespełna roku. Przyznał także, że w jednej z sytuacji poniosły go emocje, a swojego zachowania później żałował.

Miało to miejsce przy okazji ćwierćfinałowej potyczki z Holandią. Między drużynami w trakcie meczu dochodziło do wielu spięć. Złe emocje udzieliły się także Messiemu, który w ramach cieszynki po drugiej bramce przyłożył ręce do uszu. Był to gest wymierzony w stronę selekcjonera Oranje Louisa van Gaala, który przed tym spotkaniem skrytykował legendę FC Barcelony.

– Wykonałem “Topo Gigio” i od razu tego pożałowałem. Gdy tylko to zrobiłem, pomyślałem: “Co za idiota. Nadal mogą wyrównać” – zdradził Messi.

Ostatecznie Argentyna awansowała do półfinału po wygranych rzutach karnych.

