Chorwacja – Maroko: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2022)

Chorwacja – Maroko: typy na mecz o 3. miejsce mistrzostw świata. O brązowy medal mundialu w Katarze powalczą Chorwaci oraz Marokańczycy. Stawka jest wysoka, bowiem zwycięzcy tego spotkania będą mogli pochwalić się tytułem trzeciej drużyny świata. Komu przypadnie to prestiżowe wyróżnienie? Początek starcia w sobotę 17 grudnia o godzinie 16:00.

Chorwacja – Maroko, typy i przewidywania

Reprezentacja Chorwacji i “czarny koń” turnieju – Maroko – na mistrzostwach świata w Katarze uczestniczyli łącznie w trzech konkursach rzutów karnych. Niewykluczone, że w spotkaniu o trzecie miejsce MŚ 2022 również dojdzie do dogrywki oraz ewentualnej serii jedenastek, skoro podstawowym celem obu zespołów jest niestracenie gola. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji portalu Goal.pl, w regulaminowym czasie padnie remis i będziemy świadkami dodatkowego czasu gry. Typ Kuby: remis.

Sobotnie spotkanie prawdopodobnie będzie ostatnim tańcem Luki Modricia na mundialu. Pomocnik Realu Madryt ma już 37 lat i raczej nie wystąpi na mistrzostwach świata w 2026 roku. Pięknym zwieńczeniem kariery genialnego Chorwata na MŚ byłby brązowy medal. Zdobywca Złotej Piłki mógłby dołożyć go do srebrnego krążka, który zdobył wraz z kadrą narodową na mundialu w Rosji w 2018 roku. Luka Modrić strzeli bramkę w meczu o trzecie miejsce MŚ 2022? Kurs jest bardzo zachęcający, a zawodnik „Królewskich” wciąż głodny kolejnych sukcesów. Nasz typ: gol Luki Modricia.

Chorwacja – Maroko, ostatnie wyniki

Reprezentacja Chorwacji w półfinale mistrzostw świata w Katarze przegrała 0:3 z Argentyną, a wcześniej po rzutach karnych uporała się z Brazylią (1:1, 4:2 k.) oraz Japonią (1:1, 3:1 k.). W grupowych spotkaniach Chorwaci podejmowali Belgię (0:0), Kanadę (4:1) i właśnie Maroko (0:0).

Jeśli chodzi o Marokańczyków, to afrykańska ekipa w 1/2 finału nie dała rady Francuzom (0:2). W ćwierćfinale reprezentacja Maroka wygrała z Portugalią (1:0) oraz Hiszpanią (0:0, 3:0 k.). Podopieczni Walida Regraguigo z siedmioma punktami na koncie zajęli pierwsze miejsce w grupie F, gdzie zagrali przeciwko Kanadzie (2:1), Belgii (2:0), a także właśnie Chorwacji (0:0).

Chorwacja – Maroko, historia

Oba zespoły mierzyły się ze sobą tylko raz w całej historii i miało to miejsce na tegorocznym mundialu w Katarze. W spotkaniu fazy grupowej Chorwacja bezbramkowo zremisowała z Marokiem.

Chorwacja – Maroko, statystyki przed meczem

Chorwacja zachowała czyste konto we wszystkich trzech swoich poprzednich meczach w ramach mistrzostw świata przeciwko ekipom z Afryki – 4:0 z Kamuernem, 2:0 z Nigerią i 0:0 z Marokiem.

To drugi raz w historii, kiedy reprezentacja Chorwacji zagra o trzecie miejsce MŚ. W 1998 roku Chorwaci w takim spotkaniu pokonali 2:1 Holandię.

Niezależnie od wyniku sobotniego starcia – Maroko jest afrykańską drużyną – która najdalej zaszła na mundialu.

37-letni Luka Modrić zagrał we wszystkich sześciu meczach dla Chorwacji na trwających mistrzostwach świata. Tylko bramkarze Peter Shilton (1990) i Dino Zoff (1982) rozegrali więcej spotkań na jednym turnieju w wieku 37 lat lub więcej (obaj 7).

Reprezentacja Maroka może stać się ósmym zespołem, który zachowa pięć czystych kont na jednym mundialu po Holandii (1974), Włoszech (1990), Brazylii (1994), Francji (1998), Niemczech (2002), Włoszech (2006) i Hiszpanii (2010).

Chorwacja – Maroko, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu na Khalifa International Stadium w Dosze jest reprezentacja Chorwacji. Kurs na wygraną podopiecznych Zlatko Dalicia wynosi około 2.35, a typ na zwycięstwo Maroka to mniej więcej 3.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli masz zamiar zawrzeć zakład na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od pierwszego depozytu – 200% do 300 zł – który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Chorwacja – Maroko, przewidywane składy

Selekcjonerzy obu drużyn zapewne wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. W obozie Chorwacji nie ma zbyt wielu urazów, natomiast w reprezentacji Maroka prawdopodobnie zabraknie kontuzjowanych Nayefa Aguerda oraz Romaina Saissa.

Dodatkowo selekcjoner zespołu z Afryki Walid Regragui zapowiedział, że w spotkaniu przeciwko Chorwacji da szansę kilku zawodnikom, którzy do tej pory grali mniej.

Chorwacja – Maroko, kto wygra?

Chorwacja – Maroko, transmisja meczu

Sobotni mecz o trzecie miejsce mundialu w Katarze pomiędzy Chorwatami a Marokańczykami transmitowany będzie w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć również przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Maciej Iwański i Marcin Żewłakow. Początek starcia na Khalifa International Stadium w Dosze w sobotę 17 grudnia o godzinie 16:00.

