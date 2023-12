Łukasz Grochala / Cyfrasport / Newspix.pl Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Tomasz Włodarczyk ujawnił kolejną aferę z udziałem PZPN

Działacze federacji na MŚ w Katarze mieli mieć dostęp do “morza alkoholu”

Polski Związek Piłki Nożnej odpowiedział już na te zarzuty

Meczyki.pl: PZPN na MŚ miał do dyspozycji dużą ilość alkoholu. Pomogła… Ambasada w Katarze

Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” poinformował, że działacze PZPN podczas mundialu mieli do dyspozycji “morze darmowej wódki”. Co ważne, wwożenie alkoholu do Kataru jest surowo karane, a posiadanie go i spożywanie to przestępstwo. W tę misję podobno zaangażowano Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasadę RP w Katarze.

– W PZPN nawiązaliśmy bliską współpracę z Ambasadą RP w Doha. Ambasador RP w Katarze gościł dwukrotnie w siedzibie federacji w Warszawie. Ambasada wspierała biuro PZPN w zakresie weryfikacji wiarygodności i rzetelności miejscowych podmiotów gospodarczych, które miały świadczyć usługi dla PZPN. PZPN i Ambasada podjęły również wspólną inicjatywę organizacji “Dni Polskich w Doha”, których celem była promocja Polski (w tym jedzenia i napojów) oraz integracja katarskiej Polonii. Właśnie w ten sposób wwóz dużej ilości alkoholu okazał się formalnością – przekazała portalowi “Meczyki.pl” jedna z osób odpowiedzialnych za tę operację.

– Alkohol, wódkę i whisky, zorganizowaliśmy od firmy Maspex, właściciela marki Tymbark, czyli partnera PZPN, z którym od lat organizowany jest Puchar Tymbarku. Na zagryzkę dołożyliśmy między innymi (wieprzowina jest zabroniona w Katarze – przyp. red.) kabanosy od innego sponsora – firmy Tarczyński. Tak zapakowana paleta wyruszyła na Półwysep Arabski – dodał.

Cały tekst znajdziecie pod poniższym linkiem, w tym odpowiedzi od Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Katarze. Tomasz Włodarczyk wysłał również pytania do PZPN, który po południu wydał komunikat w tej sprawie tłumacząc się promocją polskich produktów. Warto dodać, że sprowadzanie napojów alkoholowych na cele recepcyjne i promocyjne jest w Dosze praktyką powszechną, z czego skorzystała także m.in. federacja belgijska.

🚨PZPN nie siedział na MŚ tak bez niczego – znalazł sposób, by działacze mieli do dyspozycji morze alkoholu, choć wwożenie go do Kataru to przestępstwo.



Pomogła Ambasada RP w Doha. Wódkę i kabanosy PZPN trzymał w hotelu pod kluczem.



Szczegóły:https://t.co/QvIQTaUm2Z — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 21, 2023

Odpowiedź PZPN

“Szanowny Pan Redaktor wysłał nam pytania kilka minut po 7 i zażądał odpowiedzi do godziny 12, choć inne jednostki miały kilka dni na odpowiedź. Poniżej stanowisko PZPN w tej sprawie.

Współpraca Polskiego Związku Piłki Nożnej z ambasadą RP w Katarze była uregulowana umową partnerską podpisaną przez przedstawicieli obu instytucji. Przedmiotem umowy była współpraca PZPN i Ambasady przy współorganizacji przedsięwzięć w ramach projektu pn. „Promocja polskiej żywności Poland Tastes Good – w czasie trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2022”.

Celem projektu było umacnianie pozytywnego wizerunku Polski, promocja polskiej gospodarki i rozwój polskiego eksportu produktów sektora rolno-spożywczego oraz poprawa rozpoznawalności polskich produktów w państwie Katar.

Na podstawie umowy PZPN był zobowiązany do zapewnienia udziału swoich przedstawicieli w wydarzeniach w ramach projektu, promowania wydarzenia na kontach w mediach społecznościowych i w bieżących kontaktach, nieodpłatnego przekazania i dostawy Ambasadzie RP wyrobów polskich producentów sektora spożywczego, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.

Polskie produkty były dystrybuowane w czasie organizacji recepcji dla kręgów administracji, biznesu, sektora sportu i turystyki (23 i 29 listopada), działania Fan Zone w Ambasadzie (codziennie w czasie fazy grupowej), organizacji Dnia Niepodległości oraz organizacji spotkań i rozmów promujących współpracę z Polską. Dodatkowo część była wykorzystana jako upominki dla VIP w trakcie i po zakończeniu mistrzostw świata oraz upominki dla gości zaproszonych przez PZPN i ambasadę na mistrzostwa świata”.