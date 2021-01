Zimowe okno transferowe na bieżąco

Najważniejsze transfery w zimowym okienku sezonu 2020/2021 w europejskich ligach. Aktualne i najważniejsze informacje transferowe z najważniejszych europejskich lig lub oraz polskiej ekstraklasy. Przedstawiamy najświeższe i najważniejsze doniesienia transferowe z całej Europy. Stale aktualizujemy relację o najnowsze wiadomości z piłkarskiego rynku.

Aktualizacja 02/01/2021

Najważniejsze transfery zimowego okna transferowego 2021 w jednym miejscu

Kluby z najważniejszych europejskich lig transferów mogą dokonywać praktycznie przez cały styczeń. Zimowe okno transferowe zostanie zamknięte 1 lutego

Zimowe okno transferowe w 2021 roku w Polsce otwarte będzie od 25 stycznia do 24 lutego

Bohaterami styczniowego okna transferowe mogą być również reprezentanci Polski. Z przenosinami do nowych klubów łączeni są między innymi Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek

Milika chcą we Francji

Jeszcze niedawno Arkadiusz Milik był wymieniany w kontekście zastąpienia Diego Costy w Atletico Madryt. Reprezentant Polski nadal znajduje się na celowniku hiszpańskiego klubu, ale do walki o Polaka mieli włączyć się przedstawiciele Olympique Marsylia. Francja to bez wątpienia dość niespodziewany kierunek. Do finalizacji ewentualnego transferu droga jest jednak jeszcze bardzo daleka. Klub ze Stade Velodrome nie tylko musiałby dojść do porozumienia z Napoli, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu samego zawodnika.

Muszą poczekać na Depaya

Jednym z zawodników, który w ostatnich miesiącach był mocno łączony ze zmianą barw klubowych był Memphis Depay. Reprezentant Holandii znajdował się przede wszystkim na celowniku Barcelony, ale zainteresowanie jego osobą wyrażał także Juventus. Oba kluby muszą pozostać jednak cierpliwe, bowiem Olympique Lyon nie zamierza rozstawać się z piłkarzem w styczniu.

Kolasinac z misją uratowania Schalke

Przeżywające ogromne problemy Schalke 04 Gelsenkirchen już na przełomie roku dokonało transferu, który ma pomóc drużynie w walce o utrzymanie. Do zespołu z Veltins Arena wrócił bośniacki obrońca Sead Kolasinac, który został wypożyczony do końca sezonu z londyńskiego Arsenalu.

Barcelona doszła do porozumienia z Erikiem Garcią

Wszystko wskazuje na to, że Eric Garcia prędzej czy później wróci do Barcelony. Jak poinformował Fabrizio Romano kataloński klub doszedł już z utalentowanym obrońcą do porozumienia w sprawie warunków pięcioletniego kontraktu, który ma wejść w życie w lipcu. Wówczas Hiszpan będzie wolnym zawodnikiem po wygaśnięciu jego obecnej umowy z Manchesterem City. Niewykluczone jednak, że Duma Katalonii poczyni starania, aby sprowadzić Garcię do zespołu już teraz, ale będzie musiała dojść w tej kwestii do porozumienia z klubem z Etihad Stadium.

Nainggolan wrócił do Cagliari, Capoue w Villarreal

Już na samym początku zimowego okna transferowego kluby zmienili dwaj doświadczeni pomocnicy. Reprezentant Belgii Radja Nainggolan, który nie mógł liczyć na występy w Interze Mediolan, wrócił do Cagliari Calcio. Zawodnik został wypożyczony do końca sezonu. Przygodę z hiszpańskimi boiskami zaczyna natomiast Etienne Capoue, po którego sięgnął Villarreal. Francuz, który kilka ostatnich lat spędził w Anglii, do Żółtych Łodzi Podwodnych przenosi się na zasadzie definitywnego transferu.

Zimowe okno transferowe – daty

Zimowe okno transferowe w najsilniejszych europejskich ligach otwarte będzie praktycznie przez cały styczeń. Klub Premier League, Bundesligi i Ligue 1 nowych zawodników będą mogły rejestrować od 2 stycznia, podczas gdy w Serie A i La Liga będzie to możliwe od 4 stycznia. Ostatni dzień zimowego okna transferowego we wspomnianych ligach wypada w tym roku na 1 lutego (poniedziałek).

Inaczej wygląda sprawa w przypadku transferów w lidze polskiej. Zazwyczaj zimowe okno transferowe w Polsce otwarte jest w lutym, ale w tym roku z uwagi na szybszy powrót do gry, jego start przesunięty został na 25 stycznia. Kluby PKO Ekstraklasy, ale także I i II ligi rejestrować nowych zawodników będą mogły do 24 lutego.

Liga Data otwarcia

okna transferowego Data zamknięcia

okna transferowego Premier League 02.01.2021 01.02.2021 Bundesliga 02.01.2021 01.02.2021 Ligue 1 02.01.2021 01.02.2021 Serie A 04.01.2021 01.02.2021 La Liga 04.01.2021 01.02.2021 Ekstraklasa 25.01.2021 24.02.2021

Okno transferowe w Ekstraklasie

W ostatnich latach kluby w najwyższej klasie rozgrywkowej Polsce nowych zawodników mogły rejestrować w lutym. W 2021 roku pierwsze spotkanie PKO Ekstraklasy zostało zaplanowane na 29 lutego. Z tego powodu Polski Związek Piłki Nożnej podjął decyzje o wcześniejszym otwarciu zimowego okna transferowego, aby umożliwić klubom dokonanie rejestracji nowych zawodników przed pierwszym meczem w rundzie wiosennej. Zimowe okno transferowe w 2021 roku w Polsce otwarte zostanie 25 stycznia. Przez kolejne cztery tygodnie kluby będą miały możliwość rejestracji nowych piłkarzy – do 24 lutego.

Styczniowe okno transferowe w Premier League

Kluby angielskiej Premier League przyzwyczaiły już nas do wydawania największych kwot na transfery, także w trakcie zimowego okna transferowego. Nie mamy wątpliwości, że także w 2021 roku będzie podobnie. W Premier League transfery będą możliwe w dniach 2 stycznia – 1 lutego 2021 roku.



W których z największych angielskich klubów możemy spodziewać się największych ruchów? Na pierwszy plan wysuwa się Arsenal, który ma za sobą fatalną pierwszą część sezonu. Menedżer Mikel Arteta nie ukrywa, że jego drużyna potrzebuje wzmocnień i możemy spodziewać się bardzo ciekawego stycznia w biurach na Emirates Stadium. Liverpool, Manchester City, Chelsea czy Tottenham Hotspur raczej ograniczą się do uzupełnienia swoich składów, jednocześnie przygotowując się do letniego okna transferowego.

Styczniowe okno transferowe w La Liga

Kluby La Liga transfery będą mogły potwierdzać od 4 stycznia 2021 roku. Podobnie jak w pozostałych najważniejszych europejskich ligach, czas na to będą miały do 1 lutego. Raczej nie można spodziewać wielkich transferowych ruchów ze strony Barcelony i Realu Madryt, dla których pandemia koronawirusa miała dotkliwe skutki finansowe. Nie oznacza to jednak, że do obu zespołów nie dołączą nowi piłkarze. Można tego spodziewać się przede wszystkim w przypadku Barcelony, ale możliwe, że na potwierdzenie transferów trzeba będzie poczekać do wyłonienia nowego prezydenta klubu. Wybory odbędą się pod koniec stycznia

Styczniowe okno transferowe w Serie A

Każde okno transferowe we Włoszech wzbudza wiele emocji. To właśnie kluby Serie A przeprowadzają najwięcej transferów, których przeważającą część stanowią transfery czasowe. Możemy się spodziewać, że również podczas zimowego okna transferowego będzie podobnie. W Serie A transfery z pewnością nie ominą również największych klubów – Juventusu, Milanu, Interu Mediolan, Napoli czy Romy. Okno transferowe we Włoszech będzie otwarte od 4 stycznia do 1 lutego 2021 roku.

Styczniowe okno transferowe w Bundeslidze

Kluby niemieckiej Bundesligi zazwyczaj skupiają się na letnich okna transferowych, nie podejmując nerwowych ruchów podczas zimowego okresu. Nie oznacza to jednak, że trakcie styczniowego okna transferowego w Bundeslidze transfery nie są przeprowadzane. Są to jednak przede wszystkim uzupełnienia składów. Kluby zza naszej zachodniej granicy nowych zawodników mogą rejestrować w dniach 2 stycznia – 1 lutego.