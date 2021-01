Arkadiusz Milik zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami mediów został nowym zawodnikiem Olympique Marsylia. Reprezentant Polski do ekipy z Ligue 1 dołączył na zasadzie wypożyczenia z opcją obowiązkowego transferu definitywnego.

Informację o podpisaniu kontraktu przez Milika potwierdził Mateusz Borek.

Arkadiusz Milik żegna się zatem z Serie A po ponad czterech latach spędzonych w SSC Napoli. W czasie swojego pobytu w szeregach ekipy z południa Włoch zaliczył łącznie 93 spotkania, notując w nich 38 trafień i dwie asysty.

Dotychczasowa umowa reprezentanta Polski obowiązywała do końća trwającej kampanii. Zawodnik jednak do Olympique Marsylia dołączył na roczne wypożyczenie z opcją obowiązkowego transferu definitywnego. Fakt ten zdeterminował Polaka do przedłużenia umowy z SSC Napoli przez piłkarza o dwa lata.

Milik zamienia Serie A na Ligue 1

Suma transakcji z udziałem Milika ma wynieść mniej więcej 12 milionów. Godne uwagi jest to, że polski napastnik był zdeterminowany do zmiany klubu, aby być lepiej przygotowanym do mistrzostw Europy. Niemniej przedstawiciele Azzurrich nie chcieli, aby 26-latek wzmocnił jednego z ich rywali.

Ostatecznie obie strony doszły jednak do porozumienia. W związku z tym po występach w Bayerze Leverkusen i AFC Ajaxie teraz zawodnik będzie chciał sprostać oczekiwaniom we Francji, gdzie do przeprowadzki przekonał go dyrektor sportowy Olympique Marsylia Pablo Longoria. 34-latek przedstawił polskiemu napastnikowi długoterminowy plan rozwoju, mimo ostatnich niepowodzeń zespołu i kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Ekipa Andrea Villasa Boasa plasuje się aktualnie na szóstym miejscu w ligowej klasyfikacji. W rozegranych w tym sezonie 19 meczach w ramach francuskiej ekstraklasy piłkarze Olympique Marsylia zaliczyli dziewięć zwycięstw, pięć remisów i pięć porażek.



