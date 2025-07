Hiszpański napastnik na celowniku Lechii? Prawie 200 meczów w LaLiga 2 [NASZ NEWS]

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Edu Espiau

Najważniejszy cel zrealizowany

Choć Lechia Gdańsk miała w ostatnim sezonie mocno pod górkę, i to z różnych względów, to najważniejszy cel, czyli utrzymanie w Ekstraklasie, udało się zrealizować. Wielka w tym zasługa trenera Johna Carvera, który ostatecznie zgodził się zostać na kolejny sezon.



W Lechii, jak zresztą w każdym klubie, dochodzi jednak do zmian. Kilku zawodników już odeszło, kilku przyszło, ale na tym nie koniec roszad. Z informacji goal.pl wynika, że w klubie pojawił się temat hiszpańskiego napastnika. Chodzi o Edu Espiau, któremu po tym sezonie skończył się kontrakt z Burgos.



30-latek ma bardzo duże doświadczenie na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. W LaLiga 2 rozegrał 184 mecze, w których strzelił 18 goli i zaliczył 6 asyst. To rosły, bo liczący 185 cm wzrostu, zawodnik. Urodził się w na Wyspach Kanaryjskich, a karierę zaczynał w UD Las Palmas.