Paulo Dybala i jego pozycja w Juventusie FC w ostatnim czasie jest kwestionowana. Taki stan rzeczy sprawia, że argentyński napastnik wciąż nie może być pewny swojej przyszłości w klubie. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Paula Dybala co prawda w ostatnim spotkaniu przeciwko Udinese Calcio wpisał się na listę strzelców. Niemniej spekulacje na temat ewentualnego transferu z udziałem zawodnika i tak nabierają rozmachu. Najnowsze doniesienia CalcioMercato.com wskazują, że reprezentant Argentyny może wzmocnić szeregi mistrzów Francji.

W ekipie ze stolicy Francji roi się od ofensywnych zawodników. Pierwszoplanowymi postaciami Paris Saint-Germain są Neymar i Kylian Mbappe. Z kolei alternatywami pozostają Mauro Icardi oraz Moise Kean. Nie zmienia to jednak faktu, że decydenci paryżan mają plan, aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty mistrza świata z 2018 roku. Francuz znajduje się na radarze madryckiego Realu.

Dybala woli Hiszpanię niż Francję

Idealnym kandydatem do zastąpienia Mbappe w PSG wydaje się właśnie Dybala. Jeśli do skutku nie dojdzie porozumienie piłkarza z władzami Bianconerich w sprawie nowego kontraktu, to prawdopodobny scenariusz zakłada, że zawodnik zmieni pracodawcę w tym roku.

Tuttosport sugeruje, że Dybala wolałby zasilić szeregi jednego z klubów z La Liga. Brane pod uwagę mają być takie ekipy jak FC Barcelona, czy Real Madryt. Szczególnie klub z Katalonii wydaje się ciekawą opcją. Wpływ na to może mieć fakt, że Lionel Messi może rozstać się z tą ekipą. Jego rodak mógłby zatem wypełnić lukę.

Dybala w trwającym sezonie wystąpił łącznie w 14 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia. Dziewięć z tych meczów piłkarz rozegrał w Serie A, gdzie zdobył dwie bramki.