Marsylczycy coraz bardziej zdeterminowani ws. transferu Milika

Arkadiusz Milik i jego przyszłość to ostatnio jeden z tematów numer jeden w mediach. Najnowsze doniesienia sugerują, że reprezentant Polski może zasilić szeregi Olympique Marsylia. Klub z Ligue 1 miałby pozyskać wychowanka Rozwoju Katowice na zasadzie wymiany.

Arkadiusz Milik ostatnio musiał się godzić z poniżaniem przez swojego pracodawcę. Jedyne, na co mógł liczyć od SSC Napoli, to umożliwienie mu treningów z resztą zespołu. W każdym razie o grze w Serie A, nie mówiąc już o europejskich pucharach, zawodnik mógł zapomnieć.

Niewykluczone jednak, że w styczniu 2021 roku zła karta się odwróci i Polak definitywnie pożegna się z włoskim klubem. Polski napastnik w ostatnich dniach był łączony najpierw z Atletico Madryt, a ostatnio na pozycję lidera w wyścigu po Milika wysunęło się OM. Można się jednak spodziewać, że do końca negocjacji jeszcze daleka druga.

Nowy lider w wyścigu po Polaka

La Gazzetta dello Sport ujawniła już na swoich łamach, że kluby z Francji i Hiszpanii jak na razie swoimi ofertami mocno odbiegają od oczekiwanych przez neapolitańczyków 15 milionów euro. Włoscy dziennikarze podają, że Atletico Madryt i Olympique Marsylia są gotowe pozyskać reprezentanta Polski, wykładając mniej więcej sześć milionów euro.

Przedstawiciel ligi francuskiej ma jednak jeszcze asa w rękawie, bo jest gotowy w zamian za polskiego napastnika oddać do klubu z Włoch Floriana Thauvina, któremu z końcem sezonu również wygasa kontrakt. Ciekawe doniesienia pojawiają się z kolei w Corriere dello Sport. Dziennikarze tego medium przekonują, że władze OM starają się przekonać Polaka do transferu, zapewniając mu regularne występy. W kontekście zbliżających się Mistrzostw Europy może być to kluczowy czynnik dla polskiego zawodnika.

Godne uwagi jest to, że Olympiue Marsylia aktualnie plasuje się na piątej pozycji w tabeli francuskiej ekstraklasy, legitymując się dorobkiem 28 punktów na koncie. Do lidera, którym jest Olympique Lyon, ekipa z Lazurowego Wybrzeża traci osiem oczek.

Jeśli w tym miesiącu polski napastnik zmieniłby klub, to miałby jeszcze okazję skonfrontować siły z Paris Saint-Germain. Hit Ligue 1 zaplanowany jest na 7 lutego.