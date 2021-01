Lech Poznań poinformował w sobotni wieczór o sfinalizowaniu transferu byłego reprezentanta Polski Bartosza Salamona. 29-letni obrońca po pomyślnym przejściu badań medycznych podpisał z Kolejorzem 3,5-letni kontrakt. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku.

Dla Salamona jest to powrót do Lecha po czternastu latach. Mający na swoim koncie dziewięć występów w reprezentacji Polski zawodnikiem jest wychowaniem Kolejorza. Nigdy nie miał jednak okazji do debiutu w pierwszej drużynie poznańskiego zespołu.

W 2016 roku opuścił klub ze stolicy Wielkopolski i przeniósł się do Włoch, gdzie występował przez ponad 14 lat. Przez ten okres reprezentował barwy takich klubów jak Brescia Calcio, Calcio Foggia, AC Milan, Sampdoria Genua, Pescara Calcio, Cagliari Calcio, SPAL Ferrara i Frosinone Calcio. Na boiskach Serie A rozegrał 66 spotkań. Zdecydowanie częściej, bo aż 144 razy występował na jej zapleczu. W rundzie jesiennej sezonu 2020/21 rozegrał 13 spotkań i zdobył dwa gole dla SPAL Ferrara na boiskach Serie B.

Doświadczenie atutem Salamona

Sam piłkarz ma nadzieję, że bogate doświadczenie z włoskich boisk wykorzysta w barwach Kolejorza. – We Włoszech grałem przez 14 lat w różnych zespołach. Miałem okazję rywalizować w Serie A oraz Serie B i zebrałem bardzo duże doświadczenie, więc uznałem, że czas na nowe wyzwanie. Lech jest do tego odpowiednim miejscem, bo zawsze walczy o najwyższe cele w lidze oraz o grę w europejskich pucharach i to chciałbym razem z drużyną osiągnąć – powiedział Salamon.



– Naprawdę świetnie się tutaj czuję. Zastanawiałem się nad tym, jakie uczucia będą mi towarzyszyć przy okazji powrotu i muszę powiedzieć, że jest tak, jakbym nigdy stąd nie wyjechał. Kiedy we Włoszech zmieniałem kluby, na początku zawsze potrzebowałem trochę czasu, żeby oswoić się z nowym miejscem, a tutaj od samego początku czuję się w pełni swobodnie, zupełnie jak u siebie w domu – podkreśla nowy-stary obrońca Kolejorza.

Zadowolenia z finalizacji transferu nie kryje również dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa: – Bartosz Salamon po wieloletnich wojażach w lidze włoskiej znowu jest w Poznaniu. Cieszymy się, że nasi wychowankowie wracają do domu. Bartek spędził we Włoszech prawie 14 lat, na boiskach Serie A i Serie B rozegrał niemal trzysta spotkań, więc ma ogromne doświadczenie, tak potrzebne na pozycji środkowego obrońcy. Bardzo dobrze ustawia się w polu karnym, świetnie gra głową, a oprócz tego potrafi także dobrze wprowadzać piłkę, rozegrać ją z pomocnikami czy poszukać dłuższego podania z głębi pola za linię obrony rywala.