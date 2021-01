Zgodnie z zapowiedziami Luka Jović ponownie będzie występował na boiskach niemieckiej Bundesligi. W czwartek Eintracht Frankfurt potwierdził sfinalizowanie serbskiego napastnika z Realu Madryt. Podpisana pomiędzy klubami umowa będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu.

Dla Jovicia jest to powrót do Eintrachtu, w którym występował w latach 2017-2019. Do Frankfurtu trafił z portugalskiej Benfiki Lizbona i pobyt w niemieckim zespole może zaliczyć do bardzo udanych. Reprezentant Serbii w barwach Eintrachtu rozegrał 54 spotkania w Bundeslidze, zdobywając 25 bramek i dokładając do tego siedem asyst.

Po świetnym w jego wykonaniu sezonu 2018/19 (17 bramek w 32 meczach Bundesligi) sięgnęli po niego przedstawiciele Realu Madryt. Królewscy sięgnęli głęboko do kieszeni i wyłożyli za niego 63 miliony euro. Aktualnie Jović uważany jest za jeden z najbardziej nietrafionych transferów Realu w ostatnich kilkunastu latach.

Joviciowi nie udało się przełożyć wysokiej formy z Bundesligi na hiszpańskie boiska. Przez półtora roku pobytu w Madrycie zdobył dla drużyny prowadzonej przez Zinedine’a Zidane’a tylko dwie bramki, a zdążył w tym czasie rozegrał 32 bramki.

Jović i Eintracht – skazani na siebie?

Teraz obie strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie czasowe rozstanie. Jović wraca tym samym w dobrze sobie znane miejsce, w którym prezentował najwyższą formę w trakcie dotychczasowej kariery.

– Luka nie miał ostatnio łatwego życia w Madrycie. To dla niego ważne, aby wrócić na właściwy tor. Powrót do Eintrachtu był jego wielkim pragnieniem – powiedział dyrektor sportowy klubu Fredi Bobic. – Luka może wykorzystać następne kilka miesięcy, aby odzyskać dawną formę w znanym mu środowisku. Real Madryt wie, że jest u nas w dobrych rękach i może dalej się rozwijać. A dla nas jest to oczywiste, że mamy kolejną doskonałą opcję na środku ataku – dodał.

Jović, który w październiku ubiegłego roku zmagał się z koronawirusem, po przyjeździe do Niemiec nie musi przechodzić kwarantanny. Oznacza to, że będzie do dyspozycji sztabu na niedzielne spotkanie 16. kolejki Bundesligi, w których Eintracht zmierzy z Schalke 04 Gelsenkirchen.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin