Iwo Kaczmarski został w poniedziałek nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa. To trzeci transfer do zespołu Marka Papszuna podczas zimowego okna transferowego. 16-latek przeniósł się do Częstochowy z pierwszoligowej Korony Kielce.

16-letni Kaczmarski jest wychowankiem Korony i to właśnie w drużynie z Kielc debiutował na boiskach PKO Ekstraklasy. Miało to miejsce w poprzednim sezonie, kiedy trener Maciej Bartoszek dał mu szansę występu w spotkaniu przeciwko Lechowi Poznań. Utalentowany pomocnik miał wówczas dokładnie 16 lat i jeden miesiąc. Łącznie w rozgrywkach sezonu 2019/20 zaliczył cztery występy w polskiej ekstraklasie, raz wpisując się na listę strzelców.

Przez ostatnie pół roku był podstawowym zawodnikiem pierwszoligowej już Korony Kielce, w której barwach na boiskach Fortuna 1 Ligi wystąpił 15 razy. Wiosną będziemy mieli natomiast ponownie okazję oglądać go na murawach PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa związał się z nim umową do 31 grudnia 2023 roku.

Zadowolenia ze sfinalizowania transferu nie kryje dyrektor sportowy Rakowa Paweł Tomczyk. – Bardzo cieszymy się z pozyskania Iwo Kaczmarskiego do naszego zespołu. Jest młodym, perspektywicznym zawodnikiem i jego transfer wpisuje się w filozofię Rakowa. Mimo młodego wieku Iwo grał już w seniorach w I lidze, ma też już za sobą debiut w PKO Ekstraklasie. Mamy nadzieję, że w naszym klubie rozwinie się jeszcze bardziej i pokaże pełnię swoich umiejętności – powiedział cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Iwo Kaczmarski jest trzecim zawodnikiem, który dołączył do Rakowa podczas zimowej przerwy. Wcześniej klub z Częstochowy sfinalizował dwa transfery. W Rakowie ponownie zagra Jarosław Jach, drużynę zasilił również słowacki bramkarz Dominik Holec. Z zespołem pożegnali się natomiast Jakub Szumski, Petar Mamić i Mateusz Kaczmarek.