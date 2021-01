Barcelona porozumiała się z obrońcą

Przenosiny Erika Garcii do Barcelony w tym roku są praktycznie przesądzone. Jak poinformował Fabrizio Romano, 19-letni Hiszpan uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z katalońskim klubem. Ten miałby wejść w życie latem 2021 roku.

Obecnie Eric Garcia jest piłkarzem Manchesteru City, z którym obowiązuje go umowa do czerwca 2021 roku. Klub Premier League był zdeterminowany do zatrzymania go w zespole na dłużej, ale nie udało mu się przekonać go do podpisania nowej umowy. Hiszpański obrońca zdecydował się na powrót do Barcelony, której jest wychowankiem.

Przedstawiciele Barcelony uzgodnili już z piłkarzem wszystkie warunki pięcioletniego kontraktu, który miałby wejść w życie 1 lipca. Pod umową brakuje tylko podpisów i nie należy spodziewać się ich złożenia przed wyborem nowego prezydenta Barcelony, co ma nastąpić pod koniec stycznia.

Niewykluczone, że w międzyczasie kataloński klub będzie próbował przekonać Manchester City do sprzedaży piłkarza już w styczniu. Oba kluby rozmowy na temat transferu prowadziły już latem ubiegłego roku, ale wówczas nie udało im się uzyskać porozumienia. Barcelona zaoferowała za piłkarza dziesięć milionów euro, ale propozycja ta została od razu odrzucona przez klub z Etihad Stadium.

Jeżeli transfer dojdzie do skutku, dla Erika Garcii będzie to powrót do Barcelony po prawie czteroletniej przerwie. 19-latek jest wychowankiem katalońskiego klubu, z którego w 2017 roku przeniósł się do Manchesteru City. W pierwszej drużynie prowadzonej przez Josepa Guardiolę rozegrał do tej pory 30 spotkań. Na swoim koncie ma również pięć występów w reprezentacji Hiszpanii.