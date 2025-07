Peter Moore podekscytowany Wisłą Kraków. Zdradził cel na ten sezon

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Peter Moore

W tym sezonie chcemy awansować – mówi Peter Moore o Wiśle Kraków

Wisła Kraków kilka dni temu ogłosiła, że Peter Moore stał się nowym akcjonariuszem klubu. Były prezes Liverpool wszedł w posiadanie pakietu 5% akcji, stając się jednym ze współwłaścicieli krakowskiego zespołu. Warto przypomnieć, że za jego rządów The Reds wrócili na szczyt europejskiego futbolu, wygrywając m.in. Premier League oraz Ligę Mistrzów. Na Anfield Road pracował w latach 2017-2020.

Wejście do klubu Moore’a ma rozpocząć nową erę w Wiśle Kraków. Piotr Koźmiński na łamach naszego portalu informował, że przyjście Brytyjczyka ma pomóc m.in. w pozyskiwaniu inwestorów i sponsorów, ale również w decyzjach na rynku transferowym.

W czwartek wieczorem Moore udzielił pierwszego wywiadu po wejściu do Wisły Kraków. Podczas rozmowy z talkSport zdradził, czym przekonał go Jarosław Królewski oraz przekonywał, że celem na ten sezon jest awans do Ekstraklasy, a w dalszej perspektywie przywrócenie Wiśle czasów świetności. Jak sam mówi jest bardzo podekscytowany projektem w tak dużym polskim klubie.

– Byłem pod wrażeniem jego wizji klubu, również historii. Wisła jest klubem, który osiągał sukcesy w Europie, ale później popadł w problemy, przeżywa teraz trudne czasy. Takie kluby są ważne dla społeczności. Tak samo jest w Liverpoolu. Dużo rozmawialiśmy z Jarosławem i doszliśmy do wniosku, że mogę pomóc. Chcę pomóc wrócić Wiśle tam, gdzie jest jej miejsce – mówił Peter Moore w rozmowie z talkSport.

– W tym sezonie chcemy awansować, ale plan jest szerszy, chcemy przywrócić Wiśle czasy świetności. Jestem podekscytowany. Bardzo się cieszę, że w moim wieku mogę jeszcze koncentrować się na potrzebach takiego klubu, ludzi, którzy nim żyją. Dla mnie futbol to kibice. Futbol bez kibiców jest niczym! – przekonywał nowy akcjonariusz Wisły Kraków, cytowany przez Gazetę Krakowską.