Skrzydłowy Manchesteru United Facundo Pellistri drugą część obecnego sezonu spędzi w Hiszpanii. Czerwone Diabły poinformowały o wypożyczeniu 19-letniego piłkarza do końca obecnego sezonu do Deportivo Alaves.

Utalentowany Urugwajczyk na Old Trafford trafił na początku października na zasadzie definitywnego transferu z Penarolu Montevideo. Manchester United sięgnął wówczas głęboko do klubowej kasy, bowiem zapłacił za niego 8,5 miliona euro.

Jesienią zawodnik nie otrzymał szansy debiutu w pierwszym zespole prowadzonym przez Ole Gunnara Solskjaera. Występował natomiast w drugiej drużynie. W jej barwach wystąpił w lidze sześć razy, zdobywając dwa gole i notując jedną asystę.

Teraz uznano, że najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju Pellistriego będzie wypożyczenie do innego klubu, w którym będzie miał okazję do regularnych występów. Po Urugwajczyka zdecydowali się sięgnąć przedstawiciele Deportivo Alaves. W zespole z Kraju Basków utalentowany 19-latek będzie występował do końca obecnego sezonu.

Pellistri drużynie z Vitorii ma pomóc w walce o pozostanie w hiszpańskiej ekstraklasie. Alaves plasuje się obecnie w strefie spadkowej, ale ma tylko samo punktów co zajmująca 17. miejsce Osasuna Pampeluna.