Napastnik Bayernu Monachium Joshua Zirkzee prawdopodobnie jeszcze podczas styczniowego okna transferowego zmieni barwy klubowe. Chętnych na jego usługi nie brakuje.

19-letniemu Holendrowi trudno o regularne występy w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka. Niepodważalną pozycję w bawarskim zespole ma oczywiście Robert Lewandowski, ale szkoleniowiec wyżej ceni również Erica Maxima Choupo-Motinga. W efekcie utalentowany Zirkzee sporadycznie pojawia się na boisku. W obecnym sezonie wystąpił w zaledwie trzech spotkaniach Bundesligi, łącznie spędzając na murawie tylko 91 minut. Do tego dołożył dwa krótkie występy w meczach Ligi Mistrzów i Superpucharu Niemiec.

W Monachium zdają sobie sprawę, że lepszym rozwiązaniem dla dalszego rozwoju zawodnika będzie przekazanie go do innego klubu. Sam Zirkzee również jest poważnie zainteresowany przenosinami do zespołu, w którym miałby okazję do częstszych wizyt na murawie.

Włoskie Calciomercato.com informowało, że 19-latek znajduje się na celowniku Juventusu, który chciałby go pozyskać na zasadzie 18-miesięcznego wypożyczenia. Trudno się jednak spodziewać, aby Zirkzee z miejsca wskoczył do podstawowego składu Starej Damy. Bardziej prawdopodobne wydają się jego przenosiny do drużyny z nieco niższej półki.

Holender na brak zainteresowania nie może jednak narzekać. Według Sky Germany do wyścigu o pozyskanie napastnika dołączyli przedstawiciele Evertonu i Parmy. Oba kluby są skłonne pozyskać Zirkzee na zasadzie wypożyczenia z opcją lub obowiązkiem wykupienia za 10 milionów euro.

Zirkzee w pierwszym zespole Bayernu zadebiutował 11 grudnia 2019 roku, kiedy otrzymał szansę gry w meczu Ligi Mistrzów z Tottenhamem Hotspur. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w pierwszej drużynie Bayernu rozegrał do tej pory 17 meczów, zdobywając cztery bramki.