Alan Uryga od nowego sezonu ponownie będzie reprezentował barwy Wisły Kraków, której jest wychowankiem. 26-letni obrońca wróci do Białej Gwiazdy na zasadzie wolnego transferu, po tym jak wygaśnie jego obecna umowa z Wisłą Płock.

Do końca obecnego sezonu obrońca pozostanie w zespole Naficiarzy. Umowa z Wisłą Kraków wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku i będzie obowiązywała przez pięć najbliższych lat.

Alan Uryga wróci tym samym do Krakowa po czteroletniej przerwie. Drużynę ze stadionu przy ulicy Reymonta opuścił we wrześniu 2017 roku, przenosząc się za darmo właśnie do Wisły Płock. W zespole Nafciarzy od tamtej pory rozegrał 106 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 15 bramek i dokładając sześć asyst. Na swoim koncie ma również 100 występów w zespole Wisły Kraków.

– Wspólnie z moimi najbliższymi zadecydowaliśmy, że to odpowiedni moment na powrót do domu, do Krakowa. Oczywiście do 1 lipca wciąż będę zawodnikiem Wisły Płock i zapewniam z pełną odpowiedzialnością, że będę podchodził do moich obowiązków z pełnym poświęceniem, jak dotychczas. Pragnę jeszcze podkreślić, że bardzo doceniam walkę i zaangażowanie władz Wisły, które robiły wszystko, żeby zatrzymać mnie w Płocku na dłużej. Przyznam jednak, że tutaj zadecydowały nawet bardziej względy prywatne – powiedział Alan Uryga, cytowany w oficjalnym komunikacie Wisły Płock.

Alan Uryga to trzeci zawodnik, który ma trafić do Wisły Kraków przed kolejnym sezonem. Wcześniej Biała Gwiazda poinformowała o podpisaniu umów ze skrzydłowym Arki Gdynia Mateuszem Młyńskim i napastnikiem Lecha Poznań Hubertem Sobolem.