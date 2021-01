Oficjalnie: Olympique Lyon znalazł następcę Moussy Dembele

Algierski napastnik, Islam Slimani, został wypożyczony z Leicester City do Olimpique’u Lyon.

Islam Slimani ma zastąpić Moussę Dembele, który sfinalizował już swój transfer do Atletico Madryt. Według francuskich mediów Algierczyk został wypożyczony do końca sezonu 2021/2022.

Powrót do Francji

Slimani nie mógł długo obejść się bez Ligue 1. Algierczyk spędził bowiem cały zeszły sezon na wypożyczeniu w AS Monaco. W barwach ekipy z Księstwa zanotował dziewięć bramek i siedem asyst w 19 spotkaniach w Ligue 1. Po zakończeniu kampanii wrócił do Premier League, ale można powiedzieć, że piłkarsko stracił pół roku. W pierwszej drużynie Leicester wystąpił zaledwie raz, wchodząc z ławki w październikowym meczu przeciwko Aston Villi (0:1). Był to jego pierwszy występ w barwach Lisów od stycznia 2018 roku.

Obieżyświat

Islam Slimani trafił na Wyspy w 2016 roku. Leicester kupiło Algierczyka za 31 milionów euro, po tym, jak sensacyjnie sięgnęło po puchar Premier League. Napastnik nie zagrzał jednak miejsca na King Power Stadium. Transfer do Olympique’u Lyon jest czwartym wypożyczeniem 32-latka w ostatnich latach. Wcześniej Lisy wysyłały swojego napastnika do Newcastle United, Fenerbahce i Monaco.

Slimani miał trafić do Lyonu już w letnim oknie transferowym. Wówczas transakcja była zależna od ewentualnego odejścia Memphisa Depaya. Z braku konkretnych ofert Holender pozostał we Francji, więc temat sprowadzenia Slimaniego upadł. Teraz obaj zawodnicy będą mieli pół roku, by nawiązać współpracę i razem zdobywać gole w barwach Olympique’u Lyon.