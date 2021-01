“Haaland powinien wziąć przykład z Lewandowskiego”

Dyrektor generalny Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke ma nadzieję, że Erling Haaland weźmie przykład z Roberta Lewandowskiego i pozostanie w zespole na dłużej. Norweg, który do niemieckiego klubu dołączył zaledwie rok temu, jest nieustannie łączony z kolejnym transferem.

20-letni reprezentant Norwegii w ciągu ostatniego roku rozegrał w barwach Borussii 33 mecze we wszystkich rozgrywkach. Na swoim koncie ma dokładnie taką samą liczbę bramek. Nie jest więc niczym dziwnym, że zainteresowane jego pozyskaniem są największe europejskie kluby.

Watzke uważa jednak, że Haaland powinien rozważyć dłuższe pozostanie w Dortmundzie, zanim zdecyduje się na zrobienie kolejnego kroku w karierze. Dyrektor generalny za przykład stawia Roberta Lewandowski. Reprezentant Polski, zanim w 2014 przeszedł do Bayernu Monachium, przez cztery sezony występował na Signal Iduna Park.

– Nie wydaje mi się, żeby tak się stało (szybkie odejście Haalanda – przyp. red.). Erling i jego agent Mino Raiole wiedzą, na co mogą u nas liczyć. Mogę mu tylko doradzić, żeby zrobił to samo, co Robert Lewandowski. On dał sobie czas, aby w Dortmundzie dojrzeć do i stać się absolutnej światowej klasy zawodnikiem – powiedział Watzke w wywiadzie udzielonym Kickerowi.

– Nie może tego zrobić w ciągu jednego roku. I oczywiste jest, że gdyby Erling miał nas kiedyś opuścić, poszedłby tylko do jeszcze większego klubu. Nie ma co brać pod uwagę innych możliwości. Jeśli trafiasz do takiego klubu jak Real Madryt, musisz być światowej klasy zawodnikiem – dodał dyrektor generalny klubu z Dortmundu.

Sancho myślami w Manchesterze

Watzke w wywiadzie odnosi się także do sytuacji Jadona Sancho. Anglik latem ubiegłego roku był mocno łączony z przenosinami do Manchesteru United. Transfer nie doszedł jednak do skutku, a jesienią utalentowany skrzydłowy znacznie obniżył loty. Przedstawiciel niemieckiego klubu stwierdził również, że wbrew doniesieniom medialnym, transakcja z Czerwonymi Diabłami nie była bliska finalizacji.

– Jadon prawdopodobnie już podświadomie przygotowywał się do transferu. Myślę, że tak bardzo o tym myślał, że zatracił swój spokój. Rzekoma kwota transferu, o której wielokrotnie wspominano w mediach, nigdy nie istniała w rzeczywistości. A jeśli w pewnym momencie dostajesz sygnał, że duża część oferowanej sumy zostanie wypłacony dopiero za kilka lat, to cała dyskusja o tym staje się czysto teoretyczna – dodał Watzke.