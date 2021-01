Jesse Lingard zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami zmienił klub. Zawodnik Manchesteru United spędzi resztę tego sezonu na wypożyczeniu w West Hamie United. Działacze Młotów wykupili oprócz tego Saida Benrahmę.

Reprezentant Anglii nie miał w tym sezonie miejsca w składzie Czerwonych Diabłów i wystąpił tylko trzykrotnie. Menedżer Ole Gunnar Solskjaer zgodził się więc na to, by zawodnik został wypożyczony. Zaznaczył jednocześnie, że Lingard jest nadal mile widziany na Old Trafford i klub ma wobec niego plany na przyszłość.

28-latek ma na koncie 210 występów dla United, dla których zdobył 33 gole. W West Hamie spędzi pozostałe pięć miesięcy tego sezonu. – Czuję się podekscytowany. To nowy rozdział w moim życiu – powiedział Lingard po prezentacji w Londynie.

Media zauważają, że przenosiny do nowego zespołu zwiększą szansę zawodnika na złapanie formy przed Euro 2020.

West Ham wykupił zawodnika Wisienek

Prócz gracza z Manchesteru West Ham sfinalizował też definitywny transfer Saida Benrahmy, który do tej pory występował w stolicy na zasadzie wypożyczenia z Bournemouth. Media spekulują, że Młoty zapłaciły za tego gracza w granicach 30 mln funtów