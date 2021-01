Klaas-Jan Huntelaar ponownie założy koszulkę Schalke 04 Gelsenkirchen. Niemiecki klub we wtorek oficjalnie potwierdził transfer 37-letniego napastnika. Zawodnik, który ostatnio występował w Ajaksie Amsterdam, podpisał umowę do końca obecnego sezonu.

– Na pozyskanie Klaasa-Jana Huntelaar złożyły się dwa zasadnicze elementy: jego sportowe umiejętności są bezsprzeczne, co potwierdził dwoma bramkami w ubiegłym tygodniu. Przynajmniej tak samo ważna jest jego osobowość, jego ogromne doświadczenie i przywiązanie do Schalke 04, które wykazuje wracając do nas. Prezentuje również bezwarunkową wolę odegrania swojej roli w misji, jaką jest utrzymanie w lidze – powiedział członek zarządu ds. sportowych i komunikacji Jochen Schneider.

Huntelaar wie, w jakim celu został z powrotem sprowadzony do Gelsenkirchen. – Musimy wygrywać mecze, zdobywać bramki. Potrzebujemy tego, aby wydostać się z dna ligowej tabeli. Chcę zrobić, co w mojej mocy, by pomóc nam zostać w lidze. Schalke należy się 1. Bundesliga. Teraz naszym obowiązkiem jest wywalczenie utrzymania – powiedział Holender, którego cytuje oficjalna strona klubu.

Drugi w historii Schalke

Huntelaar wraca do klubu, który z powodzeniem reprezentował przez siedem sezonów i zapisał się w jego historii. Holender pierwszy raz do Schalke 04 Gelsenkirchen trafił w sierpniu 2010 roku. Niemiecki klub zapłacił wówczas za niego włoskiemu Milanowi 14 milionów euro. Wcześniej napastnik reprezentował barwy między innymi takich zespołów jak PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam czy Real Madryt.

Pobyt w Gelsenkirchen był dla Huntelaara bardzo udany. W trakcie siedmiu lat występów w Schalke 04 wystąpił w 240 spotkaniach, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 126 bramek i dołożył 35 asyst. Holender zajmuje również drugie miejsce w rankingu najlepszych strzelców klubu w Bundeslidze. W 175 występach zdobył 82 bramek i pod tym względem ustępuje jedynie Klausowi Fischerowi (182 gole).

Przez ostatnie 3,5 roku Huntelaar bronił barw Ajaksu Amsterdam, nadal prezentując świetną formę i skuteczność. Od czasu powrotu do Amsterdamu rozegrał na boiskach Eredivisie 59 meczów, zdobywając w nich aż 45 bramek.