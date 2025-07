Legia Warszawa w pierwszym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europy pokonała zespół kazachskiego Aktobe 1:0. Tym samym Wojskowi są na uprzywilejowanej pozycji przed dalekim wyjazdem do Kazachstanu, ale gra pozostawiała wiele do życzenia.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia w lepszej sytuacji przed wyjazdem do Kazachstanu

Legia Warszawa przystępowała do dzisiejszego meczu z kazachskim zespołem Aktobe w roli faworyta, ale jednocześnie z wieloma problemami. Szczególnie w oczy rzucała się wąska kadra stołecznego klubu, czyli to, o czym wszyscy kibice wiedzą – brak transferów. Podstawowa jedenastka trenera Iordanescu wyszła na murawę bowiem bez nowych twarzy w zespole.

Wojskowi rozpoczęli ten mecz dość przeciętnie. Już po kilku minutach mogło być bowiem 0:1 dla zespołu Aktobe, ale po wideoweryfikacji sędzia zdecydował się odgwizdać spalonego. Pomimo tego, że to gospodarze starali się atakiem pozycyjnym rozpracować defensywę gości, to Kazachowie wychodzący z szybkimi kontratakami byli zdecydowanie groźniejsi. W 25. minucie meczu pięknym golem z dystansu zespół z Łazienkowskiej na prowadzenie wyprowadził jednak Wahan Biczachczjan, który w klasyczny dla siebie sposób zszedł do lewej nogi i pokonał bramkarza przyjezdnych.

W kolejnych minutach stołeczna ekipa próbowała podwyższyć prowadzenie, ale brakowało zazwyczaj ostatniego podania lub dobrej finalizacji. Doskonałą okazję w 44. minucie miał Marc Gual, który z okolic dziesięciu metrów uderzył prosto w bramkarza.

Piękna bramka w wykonaniu Biczachcziana w meczu przeciwko FK Aktobe⚽️💪



📲 OGLĄDAJ ➡️ https://t.co/4U2147mpUI pic.twitter.com/o4Ixi6UL16 — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 10, 2025

Wojskowi po zmianie stron w pierwszych minutach dążyli do szybkiego podwyższenia prowadzenia. W 53. minucie kapitalną sytuację miał Bartosz Kapustka, który rajdem z piłką przebiegł połowę boiska, ale uderzył zbyt łatwo do obrony dla bramkarza. Było jednak widać, ze zespół Legii po przerwie przejął kontrolę nad meczem, choć niewiele z tego wynikało. Wielokrotnie bowiem piłkarze Iordanescu obijali futbolówką graczy Aktobe. Momentami przytrafiły się jednocześnie bardzo proste błędy w wyprowadzeniu piłki oraz w dokładności podania.

