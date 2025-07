Paris Saint-Germain – Real Madryt: typy, kursy, składy (09.07.2025)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Real: typy bukmacherskie

Faworytem półfinałowego meczu będzie Paris Saint-Germain, lecz nie oznacza to, że Real Madryt nie ma żadnych szans na awans do finału. Bukmacherzy, choć większe szanse dają ekipie z Francji, to oferują bardzo zbliżone do siebie kursy na rynek 1X2.

W związku z tym proponuje inne rozwiązanie, a dokładnie typ, że w spotkaniu padnie powyżej 2.5 goli. Obie drużyny pokazały już w tym turnieju, że dysponują niezwykłą siłą rażenia w ofensywie. Paryżanie zdobyli 12 bramek w 5 meczach, zaś Los Blancos 11 razy cieszyło się z gola. Średnio zdobywają powyżej dwóch goli na mecz, więc spodziewam się, że podtrzymają ten wynik.

PSG – Real: ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w drodze do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata 2025 zaliczyło cztery zwycięstwa i jedną porażkę. W fazie grupowej ich pogromcą okazało się Botafogo. Brazylijczycy wygrali z ekipą Luisa Enrique (1:0). Resztę spotkań mistrzowie Francji wygrali bez żadnych problemów. W grupie pokonali Atletico Madryt (4:0) i Seattle Sounders (2:0). Z kolei w fazie pucharowej wyeliminowali Inter Miami (4:0) i Bayern Monachium (2:0).

Real Madryt turniej w Stanach Zjednoczonych rozpoczął od nieoczekiwanego remisu z Al-Hilal (1:1). Później podopieczni Xabiego Alonso tylko wygrywali. Komplet punktów w grupie zdobyli w meczach z Pachucą (3:1) i RB Salzburg (3:0). W fazie play-off najpierw odprawili z kwitkiem Juventus, wygrywając skromnie (1:0). Z kolei w ćwierćfinale po niesamowitej końcówce wygrali z Borussią Dortmund (3:2).

PSG – Real: historia

Historia meczów bezpośrednich pomiędzy PSG i Realem jest bardzo wyrównana. Łącznie odbyło się 12 spotkań, w których pięciokrotnie triumfowali Los Blancos, a czterokrotnie górą byli paryżanie. W trzech przypadkach mecz zakończył się remisem. Bilans bramek to 16:16.

Ostatni raz PSG i Real rywalizowali ze sobą w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 2021/2022. Choć pierwsze starcie wygrali Francuzi (1:0), to w rewanżu górą byli Królewscy (3:1). Wcześniej mieli okazję rozegrać dwumecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów w kampanii 2019/2020. Na Parc des Princes gospodarze wygrali (3:0). Natomiast w Madrycie na Santiago Bernabeu starcie zakończyło się wynikiem (2:2).

PSG – Real: kursy bukmacherskie

Półfinałowe starcie PSG – Real zapowiada się na zaciętą rywalizację. Bukmacher Superbet nieco większe szanse na zwycięstwo daje drużynie z Francji. Wygraną ostatniego triumfatora Ligi Mistrzów można dodać do kuponu z kursem 2.35, zaś triumf Królewskich można zagrać ze współczynnikiem 2.87. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oszacowano z kursem 3.60.

Paris Saint-Germain Real Madryt 2.35 3.60 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 9 lipca 2025 09:13 .

PSG – Real: kto wygra?

PSG – Real: przewidywane składy

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kwaracchelia

Real: Courtois – Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Garcia – Valverde, Bellingham, Tchouameni – Gonzalo, Vinicius, Guler

PSG – Real: transmisja meczu

Mecz Paris Saint-Germain – Real Madryt odbędzie się w środę (9 lipca) o godzinie 21:00 na Meadowlands Stadium w East Rutherford. Transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej DAZN oraz za pośrednictwem usługi Superbet TV. Starcie poprowadzi sędzia Szymon Marciniak.

