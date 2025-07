Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Trener Legii podsumował mecz z Aktobe i transfer Oyedele

Legia Warszawa wygrała czwartkowy mecz przeciwko kazachskiemu zespołowi Aktobe 1:0. Wojskowi okazali się lepsi tylko o gola, ale zdecydowanie mogło być tak, że spotkanie zakończyłoby się remisem. Gospodarze bowiem wyglądali dość przeciętnie na tle gości, którzy przed meczem skazywani byli na porażkę.

Dużo w grze zespołu Edward Iordanescu było niedokładności oraz błędów w rozegraniu piłki. Były jednak także niewielkie, ale jednak przebłyski dobrej gry, ale brakowało ostatniego podaniu lub finalizacji. Po meczu głos na temat starcia z Aktobe zabrał trener, który na konferencji prasowej dość mocno odniósł się do wyniku. Powiedział także o transferze Maxiego Oyedele do ligi francuskiej.

– Ta sytuacja mi się nie podoba. Musimy zabezpieczyć wszystkie pozycje, niektóre nie są zdublowane. Jeśli odejdzie, musimy sprowadzić zawodnika na jego pozycję o podobnym profilu – powiedział szkoleniowiec cytowany przez „Legionisci.com”.

– Oczekuję więcej od tego zespołu i chcę więcej, bo wiem, że możemy robić więcej. To nasz pierwszy oficjalny mecz, musieliśmy go wygrać, żeby wypracować przewagę przed rewanżem. Będziemy walczyć w nim o awans do kolejnej rundy. To wynik, jakiego nie mogę zaakceptować i być z niego zadowolonym, bo mieliśmy szanse na więcej bramek. Nie było intensywności, na jaką liczyłem – dodał.

