Oficjalnie: Arsenal wypożyczył pomocnika Realu Madryt

Arsenal poinformował, że wypożyczył do końca sezonu Martina Odegaarda z Realu Madryt.

Dyrektor techniczny Kanonierów jest zachwycony transferem.

– Jesteśmy zachwyceni witając Martina w klubie, gdzie spędzi najbliższe pół roku. Chciałbym podziękować każdemu w Realu Madryt, a także reprezentantom piłkarza za współpracę, dzięki której to wypożyczenie mogło dojść do skutku. Martin jest niezwykle utalentowany, a my wzmacniamy nasz skład witając ekscytującego ofensywnego zawodnika w klubie – entuzjastycznie powitał nowego gracza Edu.

Swej radości nie krył także szkoleniowiec Kanonierów.

– To świetnie, że Martin będzie występował u nas do końca sezonu. To oczywiście zawodnik, którego wszyscy znamy, a przy tym wciąż młody. Przez pewien czas występujący już na wysokim poziomie. Martin zapewni nam wysokiej jakości opcje w ofensywie. Wszyscy jesteśmy podekscytowani, że możemy na niego liczyć do maja – powiedział Mikel Arteta.

Odegaard będzie występował w Arsenalu z numerem 11 na koszulce. Po poprzednim, świetnym w jego wykonaniu, sezonie w barwach Realu Sociedad, Zinedine Zidane postanowił skrócić jego wypożyczenie. Trener włączył go do kadry Realu Madryt na kampanię 2020/2021. Później jednak Francuz rzadko dawał pomocnikowi szansę do gry. Norweg nie zwlekał i poprosił o krótkotrwałe wypożyczenie, w trakcie którego mógłby regularnie występować. Na jego pozycji świetnie wygląda ostatnio Emile Smith-Rowe, więc Mikel Arteta będzie musiał znaleźć odpowiednie rozwiązanie, by obu zawodników zaimplementować w wyjściowym składzie.