Reprezentacja Polski kobiet zagra we wtorek w Lucernie ze Szwecją w meczu grupy C Euro 2025. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Przedstawiamy typy oraz aktualne kursy na mecz.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polska – Szwecja: typy bukmacherskie

Reprezentantki Polski we wtorkowy wieczór rozegrają swoje drugie spotkanie w finałach Mistrzostw Europy. Tym razem zmierzą się ze Szwecją, która podobnie jak Niemcy będzie zdecydowanym faworytem do wygranej. Polki mimo porażki, w pierwszym spotkaniu pokazały, że potrafią postawić trudne warunki faworyzowanym rywalkom i to samo będą chciały zrobić przeciwko Szwecji. Szwedki zagrają w tym meczu o zapewnienie sobie awansu do fazy pucharowej. Polkom o sprawienie niespodzianki będzie bardzo trudno, ale stawiamy na to, że zdobędą przynajmniej jedną bramkę. Mój typ: Polska – powyżej 0,5 bramki

Polska – Szwecja: ostatnie wyniki

Reprezentacja Polski kobiet, dla której jest to debiut na imprezie takiej rangi, w swoim pierwszym meczu mierzyła się z jednym z kandydatów do końcowego triumfu. Tak traktowana jest bowiem reprezentacja Niemiec. Polki długo stawiały faworyzowanym rywalkom opór, ale ostatecznie musiały uznać ich wyższość, przegrywając 0:2. Przy odrobienie szczęścia i lepszej skuteczności Biało-czerwone mogły jednak pokusić się o sensację.

Reprezentacja Szwecji udział w Euro 2025 rozpoczęła od zwycięstwa w kluczowym dla siebie spotkaniu. Szwedki skromnie 1:0 pokonały Dunki, z którymi miały rywalizować o awans do fazy pucharowej. Wygrana tym meczu stawia je w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi dwoma spotkaniami w grupie C.

Polska – Szwecja: historia

Obie drużyny rywalizowały ze sobą pięć raz i za każdym razem górą była mająca zdecydowanie większe tradycje w kobiecej piłce reprezentacja Szwecji. Ostatnie spotkanie miało miejsce w kwietniu 2021 roku, kiedy oba zespoły spotkały się w towarzyskim meczu w Łodzi. Mecz zakończył się wygraną 4:2 Szwedek, które dwie bramki na wagę wygranej zdobyły w końcówce meczu. Z kolei oba trafienia dla Polek zanotowała Ewa Pajor.

Polska – Szwecja: kursy bukmacherskie

Reprezentacja Polski jest w tym turnieju „kopciuszkiem”, co pokazują również kursy bukmacherskie na poszczególne jej mecze. Wyraźnym faworytkami są rywalki Polek. W przypadku meczu ze Szwecją na wygraną Biało-czerwonych można postawić po kursie przekraczającym 10.00.

Polska – Szwecja: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygra Polska

będzie remis

wygra Szwecja wygra Polska 100%

będzie remis 0%

wygra Szwecja 0% 6+ Votes

Polska – Szwecja: przewidywane składy

W składzie polskiego zespołu może zabraknąć Pauliny Dudek, która nabawiła się kontuzji podczas piątkowego spotkania. Pod jej nieobecność, miejsce na środku defensywy może zając Oliwia Woś.

Polska: Szemik – Matysik, Szymczak, Woś, Wiańkowska – Achcińska, Pawollek, Kamczyk – Tomasiak, Padilla, Pajor

Szwecja: Falk – Lundkvist, Bjorn, Sembrant, Andersson – Angeldal, Asllani, Zigiotti Olme – Rytting Kaneryd, Janogy, Blackstenius

Polska – Szwecja: transmisja meczu

Mecz Polska – Szwecja na Euro 2025 rozegrany zostanie we wtorek (8 lipca) o godzinie 21:00. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanałach TVP1 i TVP Sport. Drogą internetową mecz można obejrzeć na stronie tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.