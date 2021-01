Damian Kądzior w nowym klubie. Polak już po prezentacji

Wiadomo już gdzie przez najbliższe pół roku występować będzie Damian Kądzior. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 28-letni skrzydłowy został wypożyczony z Eibaru do tureckiego Alanyasporu.

Damian Kądzior występował w hiszpańskiej La Liga od lata 2020 roku, gdzie przeniósł się z Dinama Zagrzeb. Nasz rodak nie grał niestety zbyt często. Łącznie we wszystkich rozgrywkach otrzymał szansę w ośmiu meczach i zanotował w nich jedną asystę. Trener Mendilibar dał mu niedawno szansę w spotkaniu z FC Barceloną, ale później Kądzior znów trafił na ławkę rezerwowych.

We wtorek sfinalizowano wypożyczenie 28-latka do Turcji. Przez najbliższe pół roku, do końca czerwca, będzie on reprezentować barwy Alanyasporu. Kądzior ma już za sobą testy medyczne i prezentację w nowym klubie. Będzie nosić koszulkę z numerem 92.

– Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mam dużo energii, którą mogę przełożyć na sukces Alanyasporu na boisku. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy, by pomóc drużynie. Pozdrawiam naszych fanów. Nie zawstydzę tych, którzy mi ufają – powiedział Kądzior, cytowany przez oficjalną stronę tureckiego klubu.

Nowy zespół naszego reprezentanta zajmuje po 19 rozegranych meczach dziewiąte miejsce w tabeli tureckiej Superligi. Alanyaspor ma jednak znacznie większe ambicje. W poprzednim sezonie zakończył rozgrywki na piątej pozycji.