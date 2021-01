Kolasinac oficjalnie w Gelsenkirchen

Schalke 04 Gelsenkirchen oficjalnie poinformowało o sprowadzeniu z powrotem do zespołu Seada Kolasinaca. Bośniacki obrońca przeniósł się do niemieckiego klubu na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu z Arsenalu.

Umowa wejdzie w życie w najbliższy poniedziałek (4 stycznia), co oznacza, że Kolasinac nie będzie mógł pomóc drużynie w meczu z Herthą Berlin.

– Intensywnie pracowaliśmy nad powrotem Seada Kolasinaca i jesteśmy naprawdę dumni, że do domu wraca prawdziwy człowiek Schalke – powiedział członek zarządu ds. sportu komunikacji Jochen Schneider. – Sead uosabia dokładnie te wartości, które wyróżniają Schalke 04 i są elementarne w walce o utrzymanie w lidze: nieposkromiona wola i silny charakter – dodał.

Zadowolenia z powrotu do Gelsenkirchen nie kryje również sam Sead Kolasinac. – Jestem szczęśliwy i dumny, że mogę ponownie założyć koszulkę Schalke 04. Klub jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji. W nadchodzących tygodniach i miesiącach chcę zrobić, co w mojej mocy, aby pomóc nam zdobyć jak najwięcej punktów. Razem uda nam się pozostać w lidze, jestem o tym w stu procentach przekonany – mówił sam zawodnik.

– Nie mogę doczekać się, aby zobaczyć wiele znajomych twarzy z zespołu i jego otoczenia. Kontakt z Schalke 04 nigdy nie został przerwany. Powrót do Gelsenkirchen jest dla mnie absolutnie sprawą serca – dodał Kolasinac.

27-letni obrońca w pierwszej drużynie Schalke występował w latach 2012-2017. W jej barwach rozegrał 94 spotkania w Bundeslidze, zdobywając cztery gole, dokładając osiem asyst.