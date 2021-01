Manchester United celuje w obrońcę Atletico

Manchester United według doniesień angielskich mediów wciąż wyraża zainteresowanie jednym z zawodników Atletico Madryt. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajduje się Kieran Trippier. W szeregach lidera Premier League piłkarz miałby wzmocnić rywalizację na prawej obronie.

Manchester United w trakcie trwającego sezonu chce wrócić na szczyt. Tym samym podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mają nadzieję, że mistrzostwo Anglii po ośmiu latach wróci na Old Trafford. Tymczasem sternicy angielskiej ekipy myślą o wzmocnieniach zespołu.

Trippier wróci do Premier League?

Manchester Evening News przekonuje na swoich łamach, że na celowniku władz Red Devils wciąż znajduje się Kieran Trippier. Piłkarz latem 2019 roku dołączył do Atletico Madryt. Chociaż ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku, to przedstawiciele ekipy z Old Trafford mają nadzieję, że prawy defensor zdecyduje się ostatecznie na ruch o ich zespołu.

30-latek urodzony w Bury w tym sezonie wystąpił łącznie w 20 meczach, notując w nich pięć asyst. Zanim zawodnik trafił do teamu z La Liga, to występował w Tottenhamie Hotspur, a wcześniej w FC Burnley. Ciekawostką jest natomiast fakt, że Trippier to wychowanek Manchesteru City.

Czerwone Diabły z potrzebą pozyskania prawego obrońcy

W trakcie swojej kariery 23-krotny reprezentant Anglii rozegrał 107 meczów w Premier League, w których zdobył dwie bramki, notując w nich także 18 asyst. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 20 milionów euro.

Gdyby Trippier zasilił szeregi Czerwonych Diabłów, to o miejsce w składzie rywalizowałby z Aaronem Wanem-Bissaką. Były piłkarz Crystal Palace to w zasadzie jedyny nominalny prawy defensor w szeregach Manchesteru United.



