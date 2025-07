Gumny wskazuje różnice. Obecny Lech jest dla niego lepszy

Robert Gumny po pięciu latach w Niemczech wrócił do Lecha Poznań. Prawy defensor w rozmowie z TVP Sport porównuje obecny zespół do tego, który opuszczał.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Robert Gumny

Gumny docenia obecnego Lecha. Jest mocniejszy niż kiedyś

Lech Poznań zbroi się przed walką o Ligę Mistrzów. Do tej pory sprowadziła latem trzech nowych piłkarzy. Postawiła na powroty wychowanków – z Jagiellonii Białystok wykupiony został Mateusz Skrzypczak, a Robert Gumny związał się z Kolejorzem po wygaśnięciu umowy z Augsburgiem.

Prawy defensor będzie rywalizował o miejsce w składzie z Joelem Pereirą. Nie ulega wątpliwościom, że ta pozycja jest obsadzona bardzo mocno, bowiem Gumny ma za sobą pięć lat spędzonych w Niemczech, co przełożyło się na 101 spotkań w Bundeslidze.

Oczywiście miniony sezon dla Gumnego nie był udany, więc po poważnych kontuzjach musi się odbudować. W Poznaniu będzie miał jednak do tego odpowiednie środowisko. Powrót wychowanka po aż pięciu latach to spore wydarzenie – sam zainteresowany porównał obecny zespół do tego, który opuszczał w 2020 roku. Otwarcie przyznaje, że w tej chwili jakość piłkarska w Lechu jest znacznie większa.

– Na pewno jest lepszy, bo jest mistrzem Polski. Wyjeżdżałem z młodzieżowej szatni. Najlepiej widać to wszystko po wynikach – tutaj wzrost jakości jest widoczny. Mi nie udało się zostać z Lechem mistrzem Polski, a wielu z dotychczasowych piłkarzy zdobywało tytuł dwukrotnie. Są tutaj lepsi piłkarze niż kiedyś i nie ma co tego ukrywać – wyjaśnił Gumny w rozmowie z TVP Sport.