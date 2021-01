O dwóch transferach poinformowała w piątek Wisła Kraków. Z klubem pożegnał się Lukas Klemenz, natomiast po zakończeniu sezonu do drużyny dołączy Hubert Sobol.

25-letni Lukas Klemenz żegna się z Wisłą po dwóch latach występów z białą gwiazdą na piersi. Środkowy obrońca obrał dość zaskakujący kierunek, bowiem swoją karierę będzie kontynuował na Węgrzech. Wisła doszła bowiem do porozumienia z Honvedem Budapeszt w sprawie warunków definitywnego transferu.

Klemenz zawodnikiem Wisły Kraków był od stycznia 2019 roku. Dołączył do niej wówczas na zasadzie wolnego transferu z Jagiellonii Białystok. Od tamtej pory rozegrał 47 spotkań, raz wpisując się na listę strzelców. W tym sezonie na murawie pojawiał się sporadycznie. Na ligowych boiskach pojawił się tylko cztery razy.

Z Lecha do Wisły

Wisła w piątek poinformowała również o podpisaniu kontraktu z utalentowanym napastnikiem Hubertem Sobolem. 20-letni zawodnik dołączy do drużyny prowadzonej przez Petera Hyballę od sezonu 2020/21 na zasadzie wolnego transferu z Lecha Poznań.

Sobolowi z końcem obecnego sezonu wygasa obecna umowa z Kolejorzem. W rundzie jesiennej występował przede wszystkim w drugoligowych rezerwach klubu, zdobywając osiem goli w 15 spotkaniach. Piłkarz zaliczył również trzy występy na boiskach PKO Ekstraklasy.

To kolejny ruch transferowy potwierdzony podczas zimowego okna transferowego przez Wisłę. Do drużyny dołączył już obrońca reprezentacji Luksemburga Peter Hall. Klub zakontraktował również utalentowanego pomocnika Arki Gdynia Mateusza Młyńskiego, który podobnie jak Sobol do Wisły trafi latem.