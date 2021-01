Marko Janković, według doniesień Legia.net może niebawem zasilić szeregi aktualnych mistrzów Polski. 23-krotny reprezentant Czarnogóry miałby wzmocnić stołeczny team w ofensywie.

Marko Jaković, aktualnie pozostaje bez klubu. Do połowy stycznia tego roku 25-latek bronił barw SPAL Ferrara. W ekipie z Serie B w tym sezonie zawodnik zaliczył trzy występy, w których nie wpisał się jednak ani razu na listę strzelców.

Urodzony w Cetinje zawodnik może grać zarówno na prawym skrzydle, jak i jako klasyczna dziesiątka. W swoim piłkarskim CV piłkarz ma między innymi występy w FK Parizanie Belgrad, NK Maribor, czy FC Crotone.

Janković w trakcie kariery zaliczył 10 występów w Serie A, a także dziewięć meczów na zapleczu włoskiej ekstraklasy. W trakcie przygody z włoską piłką było mu dane mierzyć się między innymi z AC Milanem, Juventusem FC, czy AS Romą.

Godne uwagi jest to, że Czarnogórzec do SPAL trafił za 1,8 miliona euro. Wierząc informacjom Legia.net, to zawodnik został polecony Legii przez Miroslava Radovicia już miesiąc temu. Wówczas jednak zawodnik miał ważny kontrakt z klubem. Gdy ostatnio sytuacja w tej kwestii się zmieniła, to sternicy Wojskowych zaczęli poważnie spoglądać na temat ewentualnego transferu z udziałem zawodnika.

Jeśli nie stanie się nic nieprzewidywalnego, to Janković pod koniec tygodnia pojawi się w Warszawie, mając przejść testy medyczne. Okienko transferowe w Polsce będzie trwało do 24 lutego.

Warto zaznaczyć, że do tej pory legioniści głównie pozbywali się z zawodników ze swojej kadry. Legia zdążyła się już rozstać między innymi z Vamarą Sanogo, czy Pawłem Stolarskim. Jedyny zawodnik, który w tym roku trafił do stołecznej ekipy, to Kacper Skibicki, broniący wcześniej barw drugiego zespołu Wojskowych.



