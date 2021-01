Andrea Pirlo po ostatnim meczu Juventusu FC z Udinese Calcio pozwolił sobie na krótki komentarz dotyczący Oliviera Giroud. Włoch dał do zrozumienia, że Francuz byłby mile widziany w jego zespole. Wierząc medialnym doniesieniom, wygląda na to, że nie były to słowa bez znaczenia.

Andrea Pirlo zdaniem włoskich mediów chciałbym mieć w swojej drużynie nowego zawodnika do gry w ataku. Szkoleniowiec Bianconerich co prawda jest zadowolony z postawy Cristiano Ronaldo i Alvaro Moraty. Mając jednak na uwadze to, że Juventus gra na kilku frontach, dodatkowe wzmocnienie ofensywy, byłyby na wagę złota.

Ostatnio pojawiły się we włoskich mediach głosy, że na celowniku Starej Damy znajdują się Fernando Llorente, czy Graziano Pelle. Wcześniej dużo mówiło się o możliwym transferze Arkadiusza Milika do teamu z Piemontu. Tymczasem najnowsze doniesienia włoskich dziennikarzy wskazują, że w kręgu zainteresowania władz Starej Damy znalazł się Olivier Giroud.

Giroud z doświadczeniem, które mogłoby procentować w Serie A

Francuski napastnik ma kontrakt ważny z Chelsea FC tylko do końca sezonu. Mimo 34 lat zawodnik wciąż jest skuteczny pod bramką przeciwnika. W trakcie trwającej kampanii 105-krotny reprezentant Francji wystąpił łącznie w 15 spotkaniach, wpisując się dziewięć razy na listę strzelców.

Chociaż Giroud zdobywa bramki, to jednak londyński klub nie zamierza przedłużać z nim umowy. W związku z tym niewykluczone, że zawodnik wkrótce zmieni barwy klubowe. Tym bardziej że od początku tego roku może prowadzić rozmowy z ewentualnymi przyszłymi pracodawcami.

Rynkowa wartość doświadczonego napastnika szacowana jest na pięć milionów euro. Taki stan rzeczy sprawia, że zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Tym bardziej że przez najbliższe pół roku raczej nie obniży lotów, bo jego celem jest gra na Mistrzostwach Europy.