Krzysztof Piątek nadal jest łączony z opuszczeniem Herthy Berlin. Według informacji La Gazzetta dello Sport reprezentant Polski jest otwarty na powrót do Genui. Włoski klub jest zainteresowany jego pozyskaniem na zasadzie wypożyczenia.

Piątek był już zawodnikiem Genoi w pierwszej części sezonu 2018/19, kiedy dołączył do niej z Cracovii. W 19 ligowych spotkaniach w barwach Grifone zdobył aż 13 bramek. Świetna postawa zaprocentowała transferem do Milanu, który zdecydował się na wyłożenie za niego łącznie 35 milionów euro.

Po rocznym pobycie w Mediolanie pożegnał się z Serie A i trafił za 24 miliony euro do Herthy Berlin. Skuteczności z włoskich boisk nie zdołał jednak przełożyć na niemiecką Bundesligę. W drużynie ze stolicy Niemiec rozegrał do tej pory 30 spotkań w tamtejszej ekstraklasie, zdobywając w nich osiem bramek.

Według La Gazzetta dello Sport Piątek chętnie wróciłby na Półwysep Apeniński i gotowa umożliwić mu to jest Genoa. Na przeszkodzie mogą jednak stanąć kwestie finansowe. Genoa jest zainteresowana pozyskaniem Polaka na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu, ale nie może sobie pozwolić na pokrywanie jego pełnego wynagrodzenia. Włoski klub musiałby w tej sprawie dojść do porozumienia z Herthą.

Genoa rozgląda się za nowym napastnikiem, ponieważ mocno łączony z odejściem z klubu jest Gianluca Scamacca. Jego pozyskaniem zainteresowany jest Juventus i rozmowy w tej sprawie już są prowadzone. Grifone chcą być przygotowani na jego odejście.