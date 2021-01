Luka Jović zmieni barwy klubowe podczas styczniowego okna transferowego. 23-letni napastnik opuści Real Madryt i wróci do niemieckiej Bundesligi. Jak informuje Marca, powołując się na doniesienia serbskich mediów, zawodnik ponownie założy koszulkę Eintrachtu Frankfurt.

Jović wróci do swojego byłego klubu, z którego latem 2019 roku przeszedł za ponad 60 milionów euro do Realu Madryt. Teraz reprezentant Serbii ponownie będzie miał okazję zaprezentować swoje umiejętności na boiskach Bundesligi. Oba kluby miały praktycznie uzyskać porozumienie w sprawie warunków wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Aby transakcja została sfinalizowania ustalone muszą zostać ostatnie szczegóły.

Wychowanek Crvenej Zvezdy Belgrad we Frankfurcie będzie starał się odbudować swoją karierę po zupełnie nieudanym pobycie w Realu Madryt. Jović, który kosztował Królewskich gigantyczne pieniądze, do tej pory zdobył dla nich zaledwie dwie bramki. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Serb rozegrał w zespole z Santiago Bernabeu 32 mecze.

Jović wróci teraz do bardzo dobrze znanego sobie otoczenia, w którym czuł się wyśmienicie. W drużynie Eintrachtu spędził dwa sezony, w których trakcie rozegrał 54 spotkania w Bundeslidze, zdobywając 25 bramek. Real sięgnął po niego po tym świetnym sezonie 2018/19. Zdobył wówczas 17 bramek w 32 ligowych występach.

Jeżeli transfer zostanie sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu, Jović w barwach Eintrachtu mógłby zagrać już w najbliższy weekend. W niedzielę drużyna z Frankfurtu podejmować będzie u siebie Schalke 04 Gelsenkirchen.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin