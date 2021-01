Moussa Dembele zostanie następcą Diego Costy w zespole Atletico Madryt. Jak informuje Marca, klub z Wanda Metropolitano doszedł do porozumienia w sprawie transferu z Olympique Lyon. Transfer zostanie sfinalizowany w ciągu kilku najbliższych dni.

Atletico nowego napastnika poszukiwało po tym jak z klubem rozstał się Diego Costa. Pod koniec grudnia reprezentant Hiszpanii doszedł do porozumienia z Atletico w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktu. Pierwszym kandydatem, który był wymieniany w kontekście przejścia do Atletico był Arkadiusz Milik, ale na przeszkodzie stanęły wysokie oczekiwania finansowe włoskiego Napoli. Przedstawiciele Atletico uznali, że 15 milionów euro, które oczekiwał włoski klub to za dużo za zawodnika, którego kontrakt wygasa za pół roku.

Władze klubu z Wanda Metropolitano tym samym zwróciły wzrok w innym kierunku. Z przenosinami na Wanda Metropolitano łączony był także napastnik Realu Sociedad Willian Jose, ale oba kluby nie doszły do porozumienia. Klub z San Sebastian był gotowy na wypożyczenie piłkarza do Atletico, ale pod warunkiem, że ten zobowiąże się do wykupienia piłkarza w przyszłości. Ekipa z Madrytu na taki warunek nie chciała jednak przystać.

Porozumienie z Lyonem

Nowym zawodnikiem Atletico Madryt zostanie Moussa Dembele. Jak informuje Marca oba kluby ustaliły już warunki transferu. piłkarz przeniesie się do Hiszpanii na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu z opcją definitywnego transferu za 33 milionty euro.

Finalizacji transferu można spodziewać się w nadchodzącym tygodniu, choć z uwagi na śnieżycę, która nawiedziła Hiszpanię, Dembele do Madrytu przyjedzie najwcześniej we wtorek. Dopiero wówczas przejdzie badania medyczne, od których wyniku uzależnione jest przeprowadzenie transferu.