Marc Roca może bardzo szybko zakończyć swoją przygodę z Bayernem Monachium. Jak informuje Onda Deportiva hiszpański pomocnik znalazł się na celowniku Valencii, który chce wzmocnić drużynę przed drugą częścią sezonu.

Celem klubu z Estadio Mestalla, który ma obecnie tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, jest wzmocnienie środka defensywy i drugiej linii. Jak informuje AS władze Valencii są nawet skłonne wyłożyć na ten cel gotówkę, ale pod warunkiem, że wcześniej z klubu odejdzie jeden z zawodników (pozyskaniem Sobrino zainteresowane są Cadiz i Celta).

Jednym z głównych celów transferowych Valencii jest Harry Winks. Hiszpańskiemu klubowi może być jednak trudno przekonać Tottenham Hotspur do oddania swojego zawodnika. Nie jest to jednak jedyny kandydat. Według informacji Onda Deportiva, innym piłkarzem, który mógłby przenieść się na Estadio Mestalla jest Marc Roca.

24-latek od października ubiegłego roku jest zawodnikiem Bayernu Monachium, do którego przeniósł się za dziewięć milionów euro z Espanyolu Barcelona. Środkowy pomocnik nie zdołał jednak wygrać rywalizacji o miejsce w składzie bawarskiego giganta i na murawie pojawia się sporadycznie. W tym sezonie wystąpił w dwóch meczach Bundesligi, łącznie spędzając na murawie tylko 20 minut. Do tego dołożył trzy występy w Lidze Mistrzów i Pucharze Niemiec.

Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, aby jego sytuacja w klubie z Monachium uległa zmianie w najbliższym czasie. Piłkarz cały czas ma nadzieję na przekonanie do siebie trenera Hansiego Flicka i nie rozważa podobno transferu w styczniu. Pozostanie w stolicy Bawarii i brak regularnych występów może jednak sprawić, że straci szanse na znalezienie się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na Euro 2020. Przenosiny do Walencji mogłyby je zwiększyć, ale do ewentualnego transferu jeszcze daleka droga.