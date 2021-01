Milan może zapolować na obrońcę z Ligue 1

AC Milan według doniesień L’Equipe wyraził zainteresowanie Mohamedem Simakanem. Klub z Lombardii zaproponował 15 milionów euro z zawodnika. Propozycja miała zostać złożona niedawno, bo 23 grudnia.

AC Milan wydaje się faworytem do pozyskania piłkarza urodzonego w Marsylii. Chociaż godne uwagi jest to, że przedstawiciel Ligue 1 oczekuje za swojego zawodnika sumy bliższej 20 milionów euro.

20-latek mimo młodego wieku jest już kluczową postacią defensywy RC Strasbourg. W trakcie trwającej kampanii wystąpił już w 17 meczach, notując w nich jedno trafienie. Taki stan rzeczy sprawił, że zawodnik przykuł uwagę także u takich klubów jak Chelsea FC, czy OGC Nice.

Simakanen to wychowanek ekipy z Grand Est. W najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji rozegrał już 36 meczów. Co prawda najczęściej grał na środku obronie. Niemniej radził sobie również na prawej stronie defensywy, czy w roli defensywnego pomocnika.

Gdyby transakcja z udziałem Simalakanena stała się faktem, to Francuz o miejsce w wyjściowym składzie mediolańskiej ekipy rywalizowałby między innymi z Simonem Kjaerem, czy Alessio Romagnoli. Ten drugi to kapitan Milanu. Warto jednak odnotować, że kontuzjowany jest aktualnie kandydat do gry na środku obrony, czyli Matteo Gabbia. Na dzisiaj nieznany jest termin powrotu 21-latka do gry.

Milan to aktualnie lider Serie A, legitymujący się dorobkiem 34 punktów. Dzisiaj wieczorem Rossoneri zmierzą się na wyjeździe z Benevento Calcio w swoim pierwszym spotkaniu ligowym w 2021 roku.