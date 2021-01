Paris Saint-Germain w sobotnie popołudnie oficjalnie potwierdziło zatrudnienie Mauricio Pochettino na stanowisku trenera pierwszego zespołu. 48-letni szkoleniowiec zastąpił na nim zwolnionego tuż przed świętami Bożego Narodzenia Thomasa Tuchela.

Pochettino podpisał z klubem Parc des Princes umowę do 30 czerwca 2022 roku,. Znalazła się w niej opcja przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Dla szkoleniowca jest to powrót na trenerską ławkę po ponad rocznej przerwie. Ostatnim jego klubem był Tottenham Hotspur, z którym rozstał się w listopadzie 2019 roku.

Dla Argentyńczyka jest to także powrót do klubu ze stolicy Francji. Od stycznia 2001 do końca czerwca 2003 roku był jego zawodnikiem. W drużynie PSG wystąpił łącznie 95 razy, zdobywając sześć bramek.

– Jestem niezwykle szczęśliwy i zachwycony, że mogę zostać trenerem Paris Saint-Germain. Chciałbym podziękować kierownictwu klubu za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Ten klub zawsze zajmował szczególne miejsce w moim sercu. Mam same wspaniałe wspomnienia, zwłaszcza z niesamowitej atmosfery na Parc des Princes. Wraca dziś do klubu z dużą ambicją i pokorą, ale nie mogę się też doczekać współpracy z najbardziej utalentowanymi zawodnikami na świecie. Ten zespół ma niesamowity potencjał i zamierzam zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby uzyskać z Paris Saint-Germain optymalne wyniki we wszystkich rozgrywkach. Zrobimy również wszystko, aby nadać naszemu zespołowi bojowy, ofensywny styl gry, który kibice zawsze kochali – powiedział Pochettino, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

PSG domem Pochettino

Zadowolenia z uzyskania porozumienia oraz zatrudnienia Mauricio Pochettino nie krył również prezydent klubu Nasser Al-Khelaifi. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powierzyć prowadzenie naszego zespołu Mauricio Pochettino. Jestem dumny, że nasz były kapitan wraca do Paris Saint-Germain, ponieważ klub ten zawsze pozostawał jego domem. Powrót Mauricio Pochettino doskonale wpisuje się w nasze ambicje i wyznaczy kolejny rozdział dla klubu, który z pewnością zachwyci naszych kibiców. Wraz z nominacją Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain zobowiązuje się do kontynuowania mocnego rozwoju w nadchodzących latach – dodał Al-Khelaifi.

Pochettino na stanowisku trenera PSG zadebiutuje 6 stycznia, kiedy mistrzowie Francji zmierzą się na wyjeździe z AS Saint-Etienne.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin