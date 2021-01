AC Milan ma nowego pomocnika. Trener Stefano Pioli w drugiej połowie obecnego sezonu będzie miał do swojej dyspozycji Soualiho Meite. 26-letni Francuz przeniósł się do Rossonerich z innego włoskiego klubu – Torino FC.

Rossoneri o finalizacji transferu poinformowali w piątkowy wieczór. Meite, który na włoskich boiskach występuje od 2,5 roku, przeszedł do mediolańskiego klubu na zasadzie wypożyczenia. W umowie transferowej znalazła się również opcja definitywnego transferu, która umożliwia Milanowi wykupienie piłkarza po zakończeniu obecnego sezonu.

“AC Milan ma przyjemność ogłosić, że pozyskał na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu piłkarza Soualiho Meite z Torino FC. Pomocnik związał się z Rossoneri do 30 czerwca 2021 roku” – napisano w komunikacie.

Milan zrealizował pierwszy cel transferowy

Wzmocnienie środka pola było jednym z transferowych priorytetów Rossonerich na styczniowe okno transferowe. Trener Stefano Pioli chciał zwiększyć sobie pole manewru zawodnikiem, który pomoże drużynie w walce o mistrzowski tytuł w tym sezonie. Rozmowy w sprawie sprowadzenia Meite prowadzone były od kilkunastu dni i teraz udało się w tej kwestii osiągnąć porozumienie.

26-letni Francuz do Torino trafił przed sezonem 2018/19 z AS Monaco, po tym jak włoski klub zdecydował się wyłożyć za niego 11,5 miliona euro. Przez ostatnie 2,5 roku pomocnik był podstawowym zawodnikiem turyńskiego zespołu, co potwierdzają również liczby. W tym czasie rozegrał na boiskach Serie A 82 spotkania, a w swój udział w nich udokumentował zdobyciem trzech bramek i dołożeniem do tego sześciu asyst. W tym sezonie wystąpił 14 razy.

Przed przenosinami do Torino, oprócz reprezentowania barw Monaco, miał również okazję występować w takich zespołach jak AJ Auxerre, Lille OSC, Zulte Waregem czy Girondins Bordeaux. W przeszłości regularnie występował w młodzieżowych reprezentacji Francji, ale w seniorskiej kadrze nie miał okazji do debiutu.

Meite w nowym zespole może zadebiutować już w poniedziałek, kiedy Milan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari Calcio. Drużyna Stefano Piolego cały czas prowadzi w tabeli Serie A, ale ma tylko trzy punkty przewagi nad Interem Mediolan.



