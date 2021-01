Jarosław Jach będzie wiosną występował w Rakowie Częstochowa, z klubem żegnają się natomiast Jakub Szumski i Petar Mamić.

26-letni Jach przenosi się do Rakowa na zasadzie wypożyczenia z angielskiego Crystal Palace. Dla środkowego obrońcy jest to powrót do Częstochowy, w której miał już okazję występować w trakcie sezonu 2019/20. Rozegrał wówczas 27 spotkań, zdobywając w nich dwie bramki.

Po zakończeniu tamtego sezonu wrócił do Londynu, skąd został na rundę jesienną wypożyczony do holenderskiej Fortuny Sittard. W Eredivisie wystąpił jednak tylko trzy razy. Teraz swoich sił ponownie spróbuje w Rakowie.

Zadowolenia z finalizacji transferu nie kryje dyrektor sportowy Rakowa Paweł Tomczyk. – Cieszymy się, że Jarek do nas wraca. Dobrze go znamy i on zna nas. Wie, jak wygląda proces treningowy, na jakie elementy kładziemy nacisk i jakie są oczekiwania w stosunku do jego osoby. Potrzebujemy wzmocnienia i podniesienia konkurencji w linii obrony, a okres przygotowawczy jest bardzo krótki, więc cieszymy się, że mamy szansę pozyskać kogoś, kto nie będzie musiał się wszystkiego uczyć od nowa – powiedział cytowany przez oficjalną stronę klub.

Szumski odchodzi do Turcji

Wiosną w bramce Rakowa nie obejrzymy natomiast Jakuba Szumskiego. 29-letni bramkarz swoją karierę będzie kontynuował na tureckich boiskach. W niedzielę zespół z Częstochowy potwierdził finalizację jego transferu do Erzumsporu.

Szumski zawodnikiem Rakowa był przez ostatnie trzy lata. W tym czasie wystąpił w 58 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W rundzie jesiennej obecnego sezonu rozegrał 12 meczów na boiskach Ekstraklasy.

Raków poinformował również o rozstaniu z Chorwatem Petarem Mamiciem. W jego przypadku doszło do rozwiązania za porozumieniem stron obowiązującego do tej poru kontraktu. Zawodnik swoją karierę będzie kontynuował w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Jesienią nie rozegrał ani jednego meczu w Ektraklasie.