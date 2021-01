Milik coraz bliżej zmiany klubu. Polak trafi do Francji?

Negocjacje Arkadiusza Milika z wicemistrzami Francji znajdują się na dobrej drodze. Polak ma niebawem trafić do Olympique’u Marsylia.

Według francuskich mediów, transfer polskiego napastnika do Olympique’u Marsylia znajduje się na dobrej drodze. W ostatnich godzinach francuski klub i Napoli znalazły się znacznie bliżej porozumienia. Reprezentant Polski miałby trafić do zespołu wicemistrzów Francji za 10 milionów euro. Olympique Marsylia miałby też zgodzić się na niewielki procent od przyszłej sprzedaży.

Polak ma zwiększyć jakość ofensywy

Dla francuskiego Football365, ewentualny transfer Arkadiusza Milika byłby bardzo interesujący. Pomimo, że dyspozycja fizyczna Polaka musi budzić wątpliwości, skoro nie rozegrał w tym sezonie żadnego spotkania, miałby on wnieść dużo jakości do treningów Olympique’u Marsylia. Z przenosin reprezentanta Polski bardzo ucieszyłby się trener wicemistrzów Francji, Andre Villas-Boas. Portugalczykowi brakuje w kadrze klasycznego snajpera, a na tej pozycji jest zmuszony do wystawiania Dario Benedetto. Argentyńczyk z pewnością nie jest wymarzonym napastnikiem dla zespołu z aspiracjami. W 21 meczach tego sezonu trafił do siatki zaledwie trzykrotnie, do tego zanotował tyle samo asyst.

Gorsza drużyna, ale z perspektywami na grę

Odejście do Marsylii byłoby dla Milika krokiem w tył, jeśli chodzi o poziom drużyny, ale mimo tego byłby to bardzo rozsądny ruch. Konfliktu z prezydentem Napoli, Aurelio De Laurentisem, nie sposób zażegnać inaczej niż rozstaniem. Po sześciu miesiącach bez gry Polak dostałby szansę na występy w silnym zespole jednej z czołowych europejskich lig. Przy tym nie powinien mieć większych problemów z wywalczeniem sobie miejsca w wyjściowej jedenastce, o ile dojdzie do normy pod kątem fizycznym.