Lech ma wątpliwości. Reca nie trafi do Poznania

Lech Poznań potwierdził w czwartek trzeci letni transfer, kontraktując Leo Begtssona. Jeszcze tego samego dnia miał pojawić się oficjalny komunikat w sprawie Arkadiusza Recy, który także był dogadany z mistrzem Polski. Nastąpił jednak potężny zwrot akcji, bowiem lewy defensor przeszedł testy medyczne, ale do Lecha nie trafi. Postanowiono na finiszu z niego zrezygnować, o czym poinformował Dawid Dobrasz.

Powodem tej decyzji były wyniki badań. Reca nie wypadł źle, ale niektóre parametry wzbudziły wątpliwości. Aby uniknąć zbędnego ryzyka, Lech zdecydował o odpuszczeniu tego tematu. 30-latek nie będzie kontynuował kariery w ekipie Kolejorza.

Lech skupi się więc na innych kandydatach, a Reca musi dalej szukać nowego klubu. Wraz z końcem czerwca pożegnał się ze Spezią Calcio, gdyż wygasła jego umowa. Gdyby trafił do Kolejorza, sfinalizowałby swój powrót do Polski po siedmiu latach. W 2018 roku został wytransferowany z Wisły Płock do Atalanty Bergamo, która wydała na niego niemal cztery miliony euro.

W sezonie 2024/2025 Reca występował na zapleczu Serie A. Dla Spezii rozegrał 28 spotkań i zanotował dwie asysty. Lewy defensor ma w dorobku 15 występów dla reprezentacji Polski.