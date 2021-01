Sergio Ramos otwarty na dołączenie do PSG

Sergio Ramos wciąż nie otrzymał od Realu Madryt oferty w sprawie przedłużenia kontraktu. W związku z tym w mediach pojawiają się doniesienia na temat przyszłości piłkarza. Najnowsze wskazują, że doświadczony defensor może być otwarty na przeprowadzkę do Paris Saint-Germain.

Sergio Ramos ma kontrakt ważny z klubem ze stolicy Hiszpanii tylko do końca czerwca 2021 roku. W związku z tym może prowadzić rozmowy z przedstawicielami różnych klubów w sprawie swojej przyszłości.

Godne uwagi jest to, że w podobnym położeniu co Sergio Ramos są też Luka Modrić i Lukas Vazquez. Każdy z wymienionych musi brać pod uwagę to, że po sezonie może zmienić pracodawcę.

Doświadczony defensor trafi pod skrzydła Mauricio Pochettino?

W kontekście Hiszpana istnieją doniesienia, że mistrz Francji chciałby mieć go w swoich szeregach. Sergio Ramos jest zatem kolejnym przedstawicielem La Liga łączonym z transferem do PSG. Wcześniej w kontekście przeprowadzki do ekipy z Paryża dużo mówiło się o Lionelu Messim.

Czy Hiszpan i Argentyńczyk zakotwiczą w szeregach paryżan? Na dzisiaj trudno jednoznacznie stwierdzić. Niemniej jeśli to prawda, to trzeba przyznać, że plany władz PSG są niezwykle ambitne.

Sergio Ramos to zawodnik, który reprezentuje Real Madryt od 2005 roku. Wcześniej zawodnik występował w Sevilli FC. 34-latek w ekipie ze stolicy Hiszpanii notował mnóstwo sukcesów z mistrzostwami Hiszpanii i triumfami w Lidze Mistrzów na czele.

178-krotny reprezentant kraju rozegrał w koszulce Królewskich łącznie 666 meczów, w których zdobył 100 bramek. Jak na środkowego obrońcę bilans niezwykły. Ponadto Sergio Ramos zanotował 40 asyst.



